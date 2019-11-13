QRadar SIEM 的使用模型依据每秒事件数 (EPS) 和每分钟流量 (FPM) 来计算用量。EPS 根据每秒提取的日志事件数而定，FPM 则是按照每分钟的网络通信数来计算。硬件设备、虚拟设备和 SaaS 模式环境皆可基于此指标提供许可授权。