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QRadar EDR 流程插图
IBM QRadar EDR 功能 执行前预防

在全面执行前复查文件源代码，如检测到恶意代码即停止运行文件。

 Nano 操作系统 (NanoOS) 和双 AI 引擎

允许部分检测和自主操作功能在端点脱机状态下也能运行。

 攻击可视化

检测和关联警报信息，包括攻击的根本原因、风险评估和 MITRE ATT&CK 框架计划。

 威胁搜寻

针对威胁指标 (IOC)、二进制文件和行为追踪，启用实时全基础架构搜索。自动化数据挖掘有助于发现潜在威胁。

 取证

针对调查启用取证信息的远程收集，帮助支持取证分析和重构攻击者的活动。

 威胁洞察

利用基于元数据的分析来加快分类和诊断，帮助分析人员识别潜在威胁。允许对警报伪像进行检测和流行率分析，以便在激活新的二进制文件后立即发现它们。

 勒索软件防护

分析文件行为，以检测即将发生的攻击，并阻止恶意流程的执行。

 特征符扫描

使用启发式和基于签名的预防功能。

 自定义运行手册

启用利用自动化创建自定义检测、响应和补救运行手册。

 API 访问权

提供 QRadar EDR 引擎的 API 直接访问权，有助于自动化工作流程和集成外部平台功能。

 网络助手

部署 AI 驱动型警报管理系统，实现自主处理警报功能。仅需观察一次设定好的警报处理方式，就能立即学习分析人员的决策思路。

 行为检测

使用近实时、且基于行为的异常检测和响应功能，帮助保护组织免受高级恶意软件的攻击和威胁。
本地部署规格

端点

节点类型 x 3

CPU/内核 x3

存储器 x3

本地磁盘 x3

1,000/4,500 万个事件

Master/Worker 混合节点

8

24G

300GB

3,000/9,500 万个事件

Master/Worker 混合节点

12

48G

 

300GB

5,000/1.5 亿个事件

Master/Worker 混合节点

24

64G

 

300GB

10,000/3 亿个事件

主节点

4

16 GB

300GB

从节点

36

64 GB

300GB

15,000/4 亿个事件

主节点

4

16 GB

300GB

从节点

38

64 GB

300GB

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

建议的网络
  • 1G 网络，每日事件数不超过 9,000 万
  • 10G 适用于每天 9,000 万个事件以上

注释
  • 每个控制台最多可支持 1.5 万个端点
  • 最低 OCP 配置为 3 个 Master-Worker 混合节点
  • 阅读有关持久卷存储大小调整的更多信息

安装
  • 安装需要 Red Hat OpenShift Cluster 管理员级别的访问权限
  • 需要 Red Hat OpenShift 技能和 VMware 许可*
  • 许可通过审计快照进行管理。可以在 Kubernetes 集群和 IBM License Metric Tool (ILMT) 中创建审计快照
  • 有关安装选项的更多信息，请参阅 IBM 文档
    * 更多选项正在开发中

备份
  • 支持备份和恢复，并进行记录

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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