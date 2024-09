Enterprise PL/I for z/OS® 编译器和运行时迁移指南提供了将现有 OS PL/I V2 和 PL/I for MVS™ 应用程序迁移到新运行时环境时可能需要的有用信息。迁移到新编译器后,现有的应用程序将能够利用 Enterprise PL/I for z/OS 中提供的许多新功能,并享受新编译器提供的许多性能优势。