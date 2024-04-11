IBM® Enterprise PL/I for z/OS® 是一个软件开发环境，用于在 IBM z/OS 操作系统上构建和维护 PL/I 应用程序。使用此企业级解决方案，可将现代 Web 技术（例如 Web 服务、XML、JSON 和 Java®）合并到现有 PL/I 应用程序中。
提供处理和调试工具，升级 z/OS 中的 PL/I 应用程序并对它们进行现代化。
支持基于 Web 的技术，例如 Web 服务、XML 解析器和 Java 平台企业版 (Java EE)，并能够解析、生成和验证 JSON 文本。
内置 IBM Db2、IBM CICS 和 IBM IMS 系统支持，最大限度利用中间件。
与其他环境集成，优化开发和协作。
提供卓越的 IBM 服务和支持。
使用 IBM Enterprise PL/I for z/OS 6.1，不仅可以从 31 位 PL/I 程序调用 64 位 PL/I 程序，还可从 64 位 PL/I 程序调用 31 位 PL/I 程序。
使用 IBM Enterprise PL/I for z/OS 6.1，不仅可以从 31 位 PL/I 程序调用 64 位 PL/I 程序，还可从 64 位 PL/I 程序调用 31 位 PL/I 程序。如果要扩展需要访问大量数据的现有 PL/I 程序，前一个功能至关重要；如果要从 Python 或 64 位 Java 代码调用 PL/I 代码，后一个功能就至关重要。
编译器现在支持使用 LP(64) 选项的 64 位应用程序。这意味着，32 位应用程序的所有存储限制都被解除；应用程序现在可以获取和操作超过 2GB 的总存储空间，并且单个结构和数组的大小现在可以大于 2GB。此外，还可以像在现有 32 位应用程序中一样使用所有 PL/I 语句和函数，同时不受这些数据限制的约束。
编译器如今完全支持 UTF-16 和 UTF-8。可以使用 ULENGTH 函数分别返回 CHAR 或 WIDECHAR 字符串中的 UTF-8 字符数或 UTF-16 字符数。Enterprise PL/I for z/OS 还为数据项、内在函数以及移动和比较操作中的 UTF-8 数据提供本机支持，便于用户构建高效处理 UTF-8 数据的可维护应用程序。
该编译器现在提供了新级别的 z/OS System Management Facilities (SMF) 跟踪支持，能够在实施子容量跟踪后减少管理报告开销。
编译器通过新属性、增强型属性、内置函数、伪变量和子例程，提高程序员的工作效率。新引入的 XMLNAME 属性支持用户指定不符合 PL/I 名称规则的名称。
该编译器现在通过对 Db2® 应用程序的附加 SQL 支持改进了中间件功能。SQL 预处理器现在可解析 DEFINE ALIAS、DEFINE ORDINAL 和 DEFINE STRUCTURE 语句。
使用 PL/I 代码中的内置函数，可解析、生成和验证 JSON 文本。即使不知道有多少条目，也可以解析 JSON。无需担心 JSON 中的空白字符，因为一旦找到它们就会被跳过。
该编译器无需任何转换即可接收、操作和发送 Java 数据，因为它支持 IEEE 十进制浮点标准。为了进一步提高 Java 互操作性，编译器现在提供线程安全的 PL/I 库和多线程语句（ATTACH、WAIT、DETACH）作为支持的 PL/I 语言的一部分。
Enterprise PL/I for z/OS® 编译器和运行时迁移指南提供了将现有 OS PL/I V2 和 PL/I for MVS™ 应用程序迁移到新运行时环境时可能需要的有用信息。迁移到新编译器后，现有的应用程序将能够利用 Enterprise PL/I for z/OS 中提供的许多新功能，并享受新编译器提供的许多性能优势。
Enterprise PL/I for z/OS 隶属兼容编译器、应用程序开发工具和维护工具系列。除 Enterprise PL/I for z/OS 之外，IBM 还提供面向多个平台的 PL/I 编译器以及 IBM File Manager、IBM Fault Analyzer 和 Debug Tool。我们推荐 IBM Developer for z/OS 这款基于工作站的交互式环境，它有助于创建、维护和重用应用程序。
IBM Enterprise PL/I for z/OS 减少了十进制计算密集型应用程序的 CPU 使用率。当 PL/I 应用程序迁移到新硬件时，它们可能不会自动运行得更快。现代 IBM Z 大型机通过特定的硬件功能来保证性能。为了最大限度地提高 z16™ 的投资回报率，保持使用最新的 PL/I 6.1 并有选择地优化 CPU 密集型应用程序。
IBM AIX 和 Power Systems 的编译和优化技术。
提高业务关键型应用程序的性能。
IBM XL C/C++ for z/VM 是一种高级优化编译器，用于为 z/VM 平台开发 C 和 C++ 应用程序。
z/OS XL C/C++ 可帮助进行创建和维护。