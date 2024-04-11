主页 Z 软件 Z 开发者工具 Enterprise PL/I for z/OS IBM Enterprise PL/I for z/OS
Enterprise PL/I 编译器提供基本工具，支持创建和维护在 IBM Z 上执行的任务关键型 PL/I 应用程序
抽象几何V 形图案的插图
Enterprise PL/I 能为贵企业做些什么

IBM® Enterprise PL/I for z/OS® 是一个软件开发环境，用于在 IBM z/OS 操作系统上构建和维护 PL/I 应用程序。使用此企业级解决方案，可将现代 Web 技术（例如 Web 服务、XML、JSON 和 Java®）合并到现有 PL/I 应用程序中。
优势
强大的开发功能

提供处理和调试工具，升级 z/OS 中的 PL/I 应用程序并对它们进行现代化。

 应用程序现代化

支持基于 Web 的技术，例如 Web 服务、XML 解析器和 Java 平台企业版 (Java EE)，并能够解析、生成和验证 JSON 文本。

 中间件支持

内置 IBM Db2、IBM CICS 和 IBM IMS 系统支持，最大限度利用中间件。

 集成和协作工具

与其他环境集成，优化开发和协作。

 获得世界一流的 IBM 支持

提供卓越的 IBM 服务和支持。

 31 位和 64 位互操作性

使用 IBM Enterprise PL/I for z/OS 6.1，不仅可以从 31 位 PL/I 程序调用 64 位 PL/I 程序，还可从 64 位 PL/I 程序调用 31 位 PL/I 程序。
功能
31 位和 64 位互操作性

使用 IBM Enterprise PL/I for z/OS 6.1，不仅可以从 31 位 PL/I 程序调用 64 位 PL/I 程序，还可从 64 位 PL/I 程序调用 31 位 PL/I 程序。如果要扩展需要访问大量数据的现有 PL/I 程序，前一个功能至关重要；如果要从 Python 或 64 位 Java 代码调用 PL/I 代码，后一个功能就至关重要。
通过 64 位支持处理大数据需求

编译器现在支持使用 LP(64) 选项的 64 位应用程序。这意味着，32 位应用程序的所有存储限制都被解除；应用程序现在可以获取和操作超过 2GB 的总存储空间，并且单个结构和数组的大小现在可以大于 2GB。此外，还可以像在现有 32 位应用程序中一样使用所有 PL/I 语句和函数，同时不受这些数据限制的约束。
处理支持 UTF-16 和 UTF-8 的字符串

编译器如今完全支持 UTF-16 和 UTF-8。可以使用 ULENGTH 函数分别返回 CHAR 或 WIDECHAR 字符串中的 UTF-8 字符数或 UTF-16 字符数。Enterprise PL/I for z/OS 还为数据项、内在函数以及移动和比较操作中的 UTF-8 数据提供本机支持，便于用户构建高效处理 UTF-8 数据的可维护应用程序。
加强 SMF 跟踪支持

该编译器现在提供了新级别的 z/OS System Management Facilities (SMF) 跟踪支持，能够在实施子容量跟踪后减少管理报告开销。
通过 XML 提高生产效率和现代化水平

编译器通过新属性、增强型属性、内置函数、伪变量和子例程，提高程序员的工作效率。新引入的 XMLNAME 属性支持用户指定不符合 PL/I 名称规则的名称。
改进 Db2 中间件支持

该编译器现在通过对 Db2® 应用程序的附加 SQL 支持改进了中间件功能。SQL 预处理器现在可解析 DEFINE ALIAS、DEFINE ORDINAL 和 DEFINE STRUCTURE 语句。
通过 JSON 增强功能

使用 PL/I 代码中的内置函数，可解析、生成和验证 JSON 文本。即使不知道有多少条目，也可以解析 JSON。无需担心 JSON 中的空白字符，因为一旦找到它们就会被跳过。
PL/I 程序与 Java 组件之间的兼容性

该编译器无需任何转换即可接收、操作和发送 Java 数据，因为它支持 IEEE 十进制浮点标准。为了进一步提高 Java 互操作性，编译器现在提供线程安全的 PL/I 库和多线程语句（ATTACH、WAIT、DETACH）作为支持的 PL/I 语言的一部分。
更轻松地迁移

Enterprise PL/I for z/OS® 编译器和运行时迁移指南提供了将现有 OS PL/I V2 和 PL/I for MVS™ 应用程序迁移到新运行时环境时可能需要的有用信息。迁移到新编译器后，现有的应用程序将能够利用 Enterprise PL/I for z/OS 中提供的许多新功能，并享受新编译器提供的许多性能优势。
跨平台支持和基于工作站的开发

Enterprise PL/I for z/OS 隶属兼容编译器、应用程序开发工具和维护工具系列。除 Enterprise PL/I for z/OS 之外，IBM 还提供面向多个平台的 PL/I 编译器以及 IBM File Manager、IBM Fault Analyzer 和 Debug Tool。我们推荐 IBM Developer for z/OS 这款基于工作站的交互式环境，它有助于创建、维护和重用应用程序。
减少 IBM z16™ 上的 CPU 使用率

IBM Enterprise PL/I for z/OS 减少了十进制计算密集型应用程序的 CPU 使用率。当 PL/I 应用程序迁移到新硬件时，它们可能不会自动运行得更快。现代 IBM Z 大型机通过特定的硬件功能来保证性能。为了最大限度地提高 z16™ 的投资回报率，保持使用最新的 PL/I 6.1 并有选择地优化 CPU 密集型应用程序。
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每月许可费版本

功能齐全的经许可产品，提供一流 IBM 支持，供企业客户用于生产环境。
Value Unit 版

功能齐全的经许可产品，提供一流 IBM 支持，供企业客户用于生产环境。
比较功能和定价
比较版本

每月许可费版本

Value Unit 版

一款功能齐全的许可产品，可供企业客户生产使用，并提供世界一流的 IBM 支持

一款功能齐全的许可产品，可供企业客户生产使用，并提供世界一流的 IBM 支持

每月许可费 (MLC)

基于价值单元的一次性费用价格标准

基于价值单元的一次性费用价格标准

可用于生产环境

适用于企业客户

适用于企业客户

世界一流的 IBM 支持和订阅

世界一流的 IBM 支持和订阅
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z/OS XL C/C++ 可帮助进行创建和维护。

常见问题解答

不，IBM 不再提供适用于 Windows 的 PL/I 编译器。

PL3 为十进制打包，长度为 3（字节）；对应固定十进制 (5)，因为在这 3 个字节中，1 个半字节用于符号，另外 5 个半字节用于数字。

是的，PL/I 可以调用 C/C++ 例程。了解更多。

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可以通过以下链接提交 PL/I 案例。

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IBM File Manager 包含自动调用的 PL/I 编译器版本。有一个 PTF 可用于修复该问题：

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