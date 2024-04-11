编译器现在支持使用 LP(64) 选项的 64 位应用程序。这意味着，32 位应用程序的所有存储限制都被解除；应用程序现在可以获取和操作超过 2GB 的总存储空间，并且单个结构和数组的大小现在可以大于 2GB。此外，还可以像在现有 32 位应用程序中一样使用所有 PL/I 语句和函数，同时不受这些数据限制的约束。