IBM Planning Analytics 与 Pigment 对比分析

为组织选择合适的业务规划解决方案至关重要。
Pigment 虽是一个可行选择，但 IBM Planning Analytics 通过在性能、安全性和 AI 驱动洞察方面树立高标准，更能助力企业长远发展。
依托 IBM Planning Analytics 数十年的 AI 技术积累，提供切实可行的解决方案。其预测功能可将复杂的数据转化为切实可行的洞察分析。我们深厚的 AI 专业知识可为您的企业提供关键信息支持。
IBM Planning Analytics 能快速可靠地处理海量数据。我们的平台能够轻松扩展，同时保持卓越性能表现。这使企业既能创造显著价值，又能为未来发展奠定基础。
通过 IBM Planning Analytics 全面掌控数据安全和基础架构。从模型到数据属性均可定义安全需求，确保业务规划与决策安全，即使在金融、医疗和政府等强监管行业亦能胜任。
IBM Planning Analytics 可自定义报告、可视化和工作流，将原始数据转化为战略情报。支持云原生或本地部署，在确保更好的管控效能的同时，满足不同基础架构和安全管控需求。
从快速成长型企业到跨国集团，全球数以千计的公司都信赖 IBM Planning Analytics。我们的成熟平台拥有卓越的实际性能、出色的适应性和无限的成长潜力。
事实：IBM Planning Analytics 专为提升速度和可扩展性而设计，具有实时内存计算功能，即使处理海量数据集也能快速生成洞察。与其他难以扩展性能的解决方案不同，IBM Planning Analytics 每秒可处理数百万行数据，助力企业快速决策。
事实：IBM Planning Analytics 作为现代云原生解决方案，融合了云端的灵活性与先进的 AI 驱动分析能力。无论在云端、本地还是混合环境中，都能提供顶尖性能表现。我们坚信企业有权选择更符合其安全性、合规性和可扩展性需求的部署方案。
事实：成长型和中型企业同样能在 IBM Planning Analytics 的支持下蓬勃发展。该解决方案具备无缝扩展能力，为您提供强大功能，并随着业务发展持续成长。不同于"一刀切"的解决方案，IBM Planning Analytics 能够适应各种规模的企业需求。我们提供分级定价方案，满足不同规模企业和多样化用例需求，并在 AWS 和 Azure 平台提供最低 5 用户起的"即服务"产品。
事实：IBM Planning Analytics 始终处于创新前沿，整合先进的 AI 功能，助推业务规划变革。这些创新不仅使 IBM Planning Analytics 能够满足现代业务需求，更在规划效率和智能化方面树立了全新标杆。
事实： IBM Planning Analytics 操作直观便捷。我们平衡了强大功能与简洁设计，兼具易用性和先进特性。如果您熟悉电子表格，我们的电子表格插件将大幅降低使用 Planning Analytics 的学习门槛。