整合计划和数据驱动决策是保持领先的关键。
虽然 Anaplan 已经为许多组织提供了服务，但 IBM Planning Analytics 具有令人信服的优势，值得您关注。
我们来深入了解一下，为什么 IBM Planning Analytics 与 Anaplan 相比更能彻底地打破贵公司的格局。
定价清晰、简单，人工智能 (AI) 预测不收取额外费用。IBM Planning Analytics 使预算变得可预测且清晰。具有多维数据集大小和功能限制的解决方案会使大规模、精细的计划变得更慢、更复杂、更昂贵。
一些企业绩效管理解决方案会限制您在计划流程中可用的数据量，而 Planning Analytics 则可以一直满足您的发展需要。其内存中的 TM1 数据库架构会随着数据量的增加而扩展，从而为不同用户、界面和用例提供高性能。
该解决方案由 AI 领域的领导者 IBM 提供技术支持，为您带来单变量和多变量 AI 预测等高级功能。由 IBM watsonx AI 提供支持的 Planning Analytics Assistant 能够进行精确预测，提高规划人员的工作效率，并帮助整个团队参与计划流程，所有这些功能都集成在一个工具中。
IBM 的合作伙伴生态系统涵盖 100 多个国家或地区的 200 多家合作伙伴。IBM Planning Analytics 合作伙伴在实施计划用例方面拥有财务、供应链、市场营销、信息技术、运营和销售等丰富的产品经验。
轻松访问并更新数据。通过直观的网页和 Excel 界面创建报告。实时电子表格集成支持标准电子表格功能，同时在统一的、受管理的生态系统中利用 AI 驱动分析。
IBM Planning Analytics 获得 BARC Score 2024 Integrated Planning and Analytics (IP&A) 认可，提供一流的实施支持。