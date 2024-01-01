主页 分析 Planning Analytics as a Service IBM Planning Analytics 与 Anaplan
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为什么 IBM Planning Analytics 在现代企业中胜过 Anaplan

整合计划和数据驱动决策是保持领先的关键。

虽然 Anaplan 已经为许多组织提供了服务，但 IBM Planning Analytics 具有令人信服的优势，值得您关注。

我们来深入了解一下，为什么 IBM Planning Analytics 与 Anaplan 相比更能彻底地打破贵公司的格局。

 阅读 Planning Analytics 解决方案简介
选择 IBM Planning Analytics 的 6 大理由 探索 IBM Planning Analytics 1 可预测的定价 – 没有意外

定价清晰、简单，人工智能 (AI) 预测不收取额外费用。IBM Planning Analytics 使预算变得可预测且清晰。具有多维数据集大小和功能限制的解决方案会使大规模、精细的计划变得更慢、更复杂、更昂贵。

 2 可扩展且高性能

一些企业绩效管理解决方案会限制您在计划流程中可用的数据量，而 Planning Analytics 则可以一直满足您的发展需要。其内存中的 TM1 数据库架构会随着数据量的增加而扩展，从而为不同用户、界面和用例提供高性能。

 3 由 watsonx 提供的高级 AI 驱动

该解决方案由 AI 领域的领导者 IBM 提供技术支持，为您带来单变量和多变量 AI 预测等高级功能。由 IBM watsonx AI 提供支持的 Planning Analytics Assistant 能够进行精确预测，提高规划人员的工作效率，并帮助整个团队参与计划流程，所有这些功能都集成在一个工具中。

 4 合作伙伴生态系统不断扩展

IBM 的合作伙伴生态系统涵盖 100 多个国家或地区的 200 多家合作伙伴。IBM Planning Analytics 合作伙伴在实施计划用例方面拥有财务、供应链、市场营销、信息技术、运营和销售等丰富的产品经验。

 5 直观、震撼的体验

轻松访问并更新数据。通过直观的网页和 Excel 界面创建报告。实时电子表格集成支持标准电子表格功能，同时在统一的、受管理的生态系统中利用 AI 驱动分析。

 6 领先的客户支持

IBM Planning Analytics 获得 BARC Score 2024 Integrated Planning and Analytics (IP&A) 认可，提供一流的实施支持。
开始 30 天免费试用，了解多个用例的预构建计划和财务示例。
IBM Planning Analytics 是迄今为止比 Anaplan 更好的产品。用户界面更加易于使用。 信息技术审计经理 TrustRadius 资源
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了解如何将您的计划分析流程提升到全新水平。

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