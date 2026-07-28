IBM Pipeline Automation for Z 通过 AI 驱动的工作流简化了软件开发生命周期，加速了大型机应用程序的构建、验证和交付。通过在每个阶段嵌入自动化和分析，并将 DevOps 功能统一到管道驱动的模型中，实现更快、高质量且可靠的规模化交付。

