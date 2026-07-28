通过可扩展的自动化管道提高速度、一致性和质量，从而加速企业级交付
利用 AI 驱动的管道自动化实现 IBM Z 交付现代化
IBM Pipeline Automation for Z 通过 AI 驱动的工作流简化了软件开发生命周期，加速了大型机应用程序的构建、验证和交付。通过在每个阶段嵌入自动化和分析，并将 DevOps 功能统一到管道驱动的模型中，实现更快、高质量且可靠的规模化交付。
为智能构建系统提供支持并解锁关键的自动化功能，从而提高管道效率和可扩展性。
通过自动执行重复性任务并简化工作流，提高开发人员的效率。
通过智能的端到端管道自动化缩短周期，减少返工。
通过更智能的编排和早期问题检测，最大限度减少浪费，提高资源利用率。
提升速度、质量和控制力
IBM Dependency Based Build
通过智能编排加快构建效率，分析代码变更和依赖关系，仅触发所需内容。这可以缩短构建时间，最大限度减少资源使用量，并确保为开发团队提供更快的反馈。
命令行界面 (CLI) 版 IBM ZCodeScan
将自动化代码质量、标准执行和静态分析直接嵌入管道中。提前识别漏洞，执行最佳实践，并及早解决问题，从而提升代码可靠性，降低下游风险。
完整的管道优化与控制
利用结构化管道实现从代码变更到部署整个应用程序生命周期自动化，从而减少手动操作，实现更快、更一致的版本发布
通过依赖关系分析，仅构建受代码变更影响的组件，从而提高效率并大幅缩短构建时间
将自动化代码扫描和标准检查整合到管道中，确保在开发的每个阶段都提供高质量且合规的代码
提供可重复且受治理的应用程序打包和部署流程，确保一致性并最大限度降低部署风险