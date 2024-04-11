从 IBM 的角度来看，与合作伙伴建立业务关系包括三个注意事项。

1) 建立新合作伙伴或与现有合作伙伴建立新关系所需的加盟活动

2) 采用“持续接触”的方式来管理关系

3) 为业务线和合作伙伴员工提供结束 IT 依赖所需的自助服务

为了更好地了解 IBM 减轻加盟痛点的方法、PEM 功能和 PEM 架构，请阅读 IBM Sterling Partner Engagement 的技术概述。