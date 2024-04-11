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高效、自动化的合作伙伴、供应商和客户加盟流程和管理

加快自动化合作伙伴加盟流程

 

IBM Sterling® Partner Engagement Manager (PEM) 可以减少新合作伙伴加盟所需的时间和资源，同时管理和维护现有合作伙伴。通过自动化加盟流程，Partner Engagement Manager 可以减少代价高昂的人为错误并提高效率，因为合作伙伴可以维护自己的记录。

  • 自动化合作伙伴加盟流程
  • 合作伙伴自助服务功能
  • 增强的加盟流程可视化管理
  • 单一的合作伙伴数据存储库
一切都在于关系管理

 

从 IBM 的角度来看，与合作伙伴建立业务关系包括三个注意事项。

1) 建立新合作伙伴或与现有合作伙伴建立新关系所需的加盟活动
2) 采用“持续接触”的方式来管理关系
3) 为业务线和合作伙伴员工提供结束 IT 依赖所需的自助服务

为了更好地了解 IBM 减轻加盟痛点的方法、PEM 功能和 PEM 架构，请阅读 IBM Sterling Partner Engagement 的技术概述。

 阅读技术概述白皮书
为什么选择 IBM Sterling Partner Engagement Manager
优化合作伙伴加盟流程

集中管理联系人和证书数据，消除重复性手动任务，同时继续进行仪表板监控活动、性能和 SLA 合规性。

 加快实现创收

减少跨应用程序的加盟时间，帮助管理整个组织的合作伙伴关系，并通过可扩展的自助服务平台鼓励与合作伙伴社区进行协作。

 容器化部署选项

根据您的 IT 战略和数据安全要求，在 Red Hat® OpenShift® 认证容器上选择本地部署或云供应商部署选项。
缩短合作伙伴加盟时间

了解借助 IBM PEM 通过自动化加盟可以节省多少周的时间。

 查看交互式信息图
主要功能
  • 提供集中式和简化的合作伙伴加盟流程，减少所需的时间和资源。
  • 提供自助服务门户，业务用户和合作伙伴都可以在其中自行加入并自行管理个人资料，且无需 IT 人员参与。
  • 通过实施管理合作伙伴数据的安全方法，提高整体性能，同时限制错误和风险。
  • 使用自助服务功能和云标准 API 帮助您的用户、应用程序和后端系统与 IBM Sterling Partner Engagement Manager 无缝交互。
专家资源助您取得成功
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