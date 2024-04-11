高效、自动化的合作伙伴、供应商和客户加盟流程和管理
IBM Sterling® Partner Engagement Manager (PEM) 可以减少新合作伙伴加盟所需的时间和资源，同时管理和维护现有合作伙伴。通过自动化加盟流程，Partner Engagement Manager 可以减少代价高昂的人为错误并提高效率，因为合作伙伴可以维护自己的记录。
从 IBM 的角度来看，与合作伙伴建立业务关系包括三个注意事项。
1) 建立新合作伙伴或与现有合作伙伴建立新关系所需的加盟活动
2) 采用“持续接触”的方式来管理关系
3) 为业务线和合作伙伴员工提供结束 IT 依赖所需的自助服务
为了更好地了解 IBM 减轻加盟痛点的方法、PEM 功能和 PEM 架构，请阅读 IBM Sterling Partner Engagement 的技术概述。
集中管理联系人和证书数据，消除重复性手动任务，同时继续进行仪表板监控活动、性能和 SLA 合规性。
减少跨应用程序的加盟时间，帮助管理整个组织的合作伙伴关系，并通过可扩展的自助服务平台鼓励与合作伙伴社区进行协作。
根据您的 IT 战略和数据安全要求，在 Red Hat® OpenShift® 认证容器上选择本地部署或云供应商部署选项。
了解借助 IBM PEM 通过自动化加盟可以节省多少周的时间。