希望加速 B2B 商务增长的企业，可借助 IBM Sterling Order Management 加强客户体验，增加收入、提高运营利润率，从而推进可持续发展目标。此订单管理系统 (OMS) 利用多企业库存可视化管理，帮助企业持续交付完美订单，通过履行流程数字化和工作流自动化，减少人工操作、避免代价高昂的错误。简化这些流程可以防止库存浪费，帮助企业实现可持续发展。
利用专为复杂的多企业 B2B 订单管理而设计的功能和智能，填补企业资源规划 (ERP) 和商务平台中的关键空白。
根据业务战略灵活地调整订单管理技术，避免采取反向的管理模式。
通过崔进开发、轻资源转型和“永远在线”商务，降低总体拥有成本。
ERP 系统并非为支持订单管理而构建，许多内部开发系统无法通过扩展来支持自动化需求。真正的订单统筹功能可采用无纸化模式，管理接收到的产品订单，并确保企业从容超越客户期望。
管理具有无数库存量单位的订单统筹是一项极为关键的任务，尤其是当企业必须达到合同规定的服务级别协议 (SLA) 之时。从订单输入到订单履行，订单管理系统可集成并自动处理客户请求，从而充分发挥企业数据的价值。
如果没有可供兑现承诺的库存视图，高效全面地满足电商需求就会挑战重重。订单管理软件可创建企业库存的统一视图，实现生产力最大化，改进整个供应链的订单满足率。
本期 IDC 技术聚焦探讨了 B2B 销售人员所面临的挑战：如何改变订单管理，提高敏捷性，更好地为客户服务。
全渠道订单和库存管理系统通过自动化适合您的客户和公司的业务规则，支持您的企业最大限度地改进结果。
ERP 无法满足当今 B2B 客户的期望。了解如何更好地管理库存、提高处理订单速度和满足履行承诺。
增强从发现到交付的购物者体验。
转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程。
通过专为客户服务中心设计的用户界面，为您的客户服务代表提供关键的订单履行系统功能。
帮助店员提供卓越的客户服务，提高客户参与度并扩大购物车规模。
通过 AI 和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，管理企业的端到端供应链。