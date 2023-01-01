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IBM® Sterling Order Management 旨在加速 B2B 商务增长
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Sterling Order Management 仪表板插图
应对 B2B 的复杂性并支持可持续发展目标的平台

希望加速 B2B 商务增长的企业，可借助 IBM Sterling Order Management 加强客户体验，增加收入、提高运营利润率，从而推进可持续发展目标。此订单管理系统 (OMS) 利用多企业库存可视化管理，帮助企业持续交付完美订单，通过履行流程数字化和工作流自动化，减少人工操作、避免代价高昂的错误。简化这些流程可以防止库存浪费，帮助企业实现可持续发展。

 观看 Sterling Order Management 概述 (1:50)
B2B 业务需要现代订单管理系统的 5 个迹象
优势 增强 ERP

利用专为复杂的多企业 B2B 订单管理而设计的功能和智能，填补企业资源规划 (ERP) 和商务平台中的关键空白。

 积极适应业务复杂性

根据业务战略灵活地调整订单管理技术，避免采取反向的管理模式。

 改善可扩展性和性能

通过崔进开发、轻资源转型和“永远在线”商务，降低总体拥有成本。
专为您的企业而构建
制造业

ERP 系统并非为支持订单管理而构建，许多内部开发系统无法通过扩展来支持自动化需求。真正的订单统筹功能可采用无纸化模式，管理接收到的产品订单，并确保企业从容超越客户期望。

 了解为什么 ERP 无法满足当今 B2B 客户的期望
售后部件

管理具有无数库存量单位的订单统筹是一项极为关键的任务，尤其是当企业必须达到合同规定的服务级别协议 (SLA) 之时。从订单输入到订单履行，订单管理系统可集成并自动处理客户请求，从而充分发挥企业数据的价值。

 了解如何通过专门构建的 OMS 加速 B2B 商务增长
批发和分销

如果没有可供兑现承诺的库存视图，高效全面地满足电商需求就会挑战重重。订单管理软件可创建企业库存的统一视图，实现生产力最大化，改进整个供应链的订单满足率。

 深入了解 OMS 如何能帮助分销商成为增值合作伙伴

成功案例

通过可视化视图，我们可以更好地了解全球供应网络中的库存和订单。这种清晰视图有助于我们优化库存水平，以降低库存持有成本，并确保及时、准确地完成订单，从而提高了客户满意度。 Bob McAdoo 全球业务系统副总裁 Parker Hannifin 深入了解成功案例 他们的（IBM Sterling）整体产品增强水平超过了竞争对手，在我们进行每年整体能力评分时，他们明显仍是领导者。 Greg Buzek IHL Services 浏览 2023 年 IHL 报告 借助 IBM OMS，我们能在整合平台中为电商渠道提供实时库存可视化管理和经优化的订单统筹功能，进而提供更出色的客户体验。 Mohit Jain CIO Fleet Pride Automotive Supplies 了解为什么 ERP 无法满足当今 B2B 客户的期望
资源 现代化 B2B 订单管理，助力明日商务

本期 IDC 技术聚焦探讨了 B2B 销售人员所面临的挑战：如何改变订单管理，提高敏捷性，更好地为客户服务。

 为什么 B2B 组织需要高级订单和库存管理解决方案

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为何 ERP 无法满足当今 B2B 客户的期望

ERP 无法满足当今 B2B 客户的期望。了解如何更好地管理库存、提高处理订单速度和满足履行承诺。

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