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NS1 Connect
100% 运行时间不仅仅是一个愿望，更是企业的当务之急。要达到这一高标准，不仅需要弹性网络服务，还需要冗余层，以应对不可避免的性能差距。 遗憾的是，增加冗余 DNS 系统会带来不必要的复杂性和管理挑战。在本次网络研讨会上，您将了解为什么 100% 运行时间通常需要分离、冗余的 DNS 故障转移系统，以及网络管理员如何通过 NS1 的专用 DNS 产品，借助单一控制平面管理弹性 DNS 系统，从而解决复杂性问题。
HTTPS 可以确保大多数网站和应用的安全。遗憾的是，重定向 HTTPS 域比想象中要难得多。数据分散在多个地方，管理方式也不尽一致。因此，网络团队有时不得不同时使用三个或更多数据系统来执行 HTTPS 重定向（本应很简单）。在本次网络研讨会上，我们将展示如何使用 IBM NS1 Connect 的新功能轻松管理 HTTPS 重定向。我们将演示如何在单一门户中轻松管理 URL 重定向、DNS 配置和安全证书。
DNS 流量导向是优化用户体验的重要组成部分。如果您从多个云和/或 CDN 提供应用和内容，流量导向可以通过从特定时刻的最佳来源获取信息来降低成本、缩短响应时间并确保弹性。 虽然流量导向的优势显而易见，但一开始配置使其发挥作用的系统可能会有点令人生畏。在本次网络研讨会上，我们将介绍如何利用 NS1 自己的过滤链技术实现 DNS 流量导向。我们将介绍流量导向的各种用例，并展示过滤链如何在每种情况下提供优化的网络性能。
优化 DNS 连接是提高性能、保持客户参与以及保护收入和声誉的最重要步骤之一。但优化 DNS 连接的最佳方法是什么？为了回答这个问题，Catchpoint 和 IBM 联手开展了一项独特、首创的真实 DNS 性能研究。在本次网络研讨会上，我们将介绍这项开创性新研究的结果。
向混合云和自动化网络基础设施流程的转变 使组织在如何运行业务关键型应用方面获得了 前所未有的灵活性。然而，在公司完善基础设施时，要优化网络性能 以实现公司最大效益，仍然存在许多人员问题和 应用连接挑战。AvidThink 和 IBM 将公布 有关网络团队现在和未来面临的挑战和机遇的 最新研究成果。聆听 AvidThink 创始人兼负责人 Roy Chua 和 IBM NS1 Connect 产品管理高级总监 Terry Bernstein 的洞察分析，了解有关网络团队现状的更多信息。
在本次网络研讨会上，我们将了解 DNS 和真实用户监测 (RUM) 数据如何为寻求以较低成本实现更多功能的负载均衡团队提供极具吸引力的解决方案。我们将探讨基于 DNS 和 RUM 的全局服务器负载均衡 (GSLB) 解决方案与传统的在线负载均衡器以及其他常用选项（例如 Web 应用程序防火墙 (WAF)、基于云的弹性负载均衡器 (ELB)/应用程序负载均衡器 (ALB) 和定制的内部解决方案）的比较。