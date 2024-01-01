2024 年 8 月 14 日 实施弹性 DNS，避免管理麻烦 100% 运行时间不仅仅是一个愿望，更是企业的当务之急。要达到这一高标准，不仅需要弹性网络服务，还需要冗余层，以应对不可避免的性能差距。 遗憾的是，增加冗余 DNS 系统会带来不必要的复杂性和管理挑战。在本次网络研讨会上，您将了解为什么 100% 运行时间通常需要分离、冗余的 DNS 故障转移系统，以及网络管理员如何通过 NS1 的专用 DNS 产品，借助单一控制平面管理弹性 DNS 系统，从而解决复杂性问题。

2024 年 7 月 26 日 使用 IBM NS1 Connect 轻松实现 HTTPS 重定向 HTTPS 可以确保大多数网站和应用的安全。遗憾的是，重定向 HTTPS 域比想象中要难得多。数据分散在多个地方，管理方式也不尽一致。因此，网络团队有时不得不同时使用三个或更多数据系统来执行 HTTPS 重定向（本应很简单）。在本次网络研讨会上，我们将展示如何使用 IBM NS1 Connect 的新功能轻松管理 HTTPS 重定向。我们将演示如何在单一门户中轻松管理 URL 重定向、DNS 配置和安全证书。

2024 年 7 月 24 日 开始使用过滤链 DNS 流量导向是优化用户体验的重要组成部分。如果您从多个云和/或 CDN 提供应用和内容，流量导向可以通过从特定时刻的最佳来源获取信息来降低成本、缩短响应时间并确保弹性。 虽然流量导向的优势显而易见，但一开始配置使其发挥作用的系统可能会有点令人生畏。在本次网络研讨会上，我们将介绍如何利用 NS1 自己的过滤链技术实现 DNS 流量导向。我们将介绍流量导向的各种用例，并展示过滤链如何在每种情况下提供优化的网络性能。

2024 年 6 月 26 日 衡量 DNS 解决方案的实际性能 优化 DNS 连接是提高性能、保持客户参与以及保护收入和声誉的最重要步骤之一。但优化 DNS 连接的最佳方法是什么？为了回答这个问题，Catchpoint 和 IBM 联手开展了一项独特、首创的真实 DNS 性能研究。在本次网络研讨会上，我们将介绍这项开创性新研究的结果。

2024 年 5 月 29 日 了解应用连接面临的主要挑战 向混合云和自动化网络基础设施流程的转变 使组织在如何运行业务关键型应用方面获得了 前所未有的灵活性。然而，在公司完善基础设施时，要优化网络性能 以实现公司最大效益，仍然存在许多人员问题和 应用连接挑战。AvidThink 和 IBM 将公布 有关网络团队现在和未来面临的挑战和机遇的 最新研究成果。聆听 AvidThink 创始人兼负责人 Roy Chua 和 IBM NS1 Connect 产品管理高级总监 Terry Bernstein 的洞察分析，了解有关网络团队现状的更多信息。