当今大多数应用程序工作负载都来源于多个环境和位置。跨云、数据中心和地理区域跟踪性能和可用性对于交付弹性、可靠的应用程序至关重要。

IBM NS1 Connect 提供监控应用程序连接的性能和运行状况的多个选项，因此您可以将流量引导到最可靠的端点。您可以使用 IBM 提供的本机监控源、第三方数据源或真实用户监控 (RUM) 源，为基于网络资源的当前运行状况和性能的智能动态流量导向提供支持。