IBM NS1 Connect 提供本机和第三方选项来监控应用程序的运行状况，帮助确保最长的正常运行时间和最大的弹性。
当今大多数应用程序工作负载都来源于多个环境和位置。跨云、数据中心和地理区域跟踪性能和可用性对于交付弹性、可靠的应用程序至关重要。
IBM NS1 Connect 提供监控应用程序连接的性能和运行状况的多个选项，因此您可以将流量引导到最可靠的端点。您可以使用 IBM 提供的本机监控源、第三方数据源或真实用户监控 (RUM) 源，为基于网络资源的当前运行状况和性能的智能动态流量导向提供支持。
使用本机 NS1 Connect 监控密切关注基础架构的运行状况，使用您正在使用的第三方工具插入或使用 RUM 数据。
通过使用 RUM 数据自动引导流量绕过中断和服务弃用，让您的应用程序始终保持在线状态。
即时了解何时连接出现故障或表现不佳，以便进行必要的更改。
使用已有的监控工具来引导流量绕过中断和服务弃用。
使用 AppDynamics 基础架构监控数据，在潜在的基础架构问题影响用户体验之前，引导应用程序流量避开这些问题。
使用 AWS CloudWatch 数据监控 AWS 云资源的状态，引导流量绕过已关闭或已弃用的资源。收集和跟踪指标，创建自定义仪表板并设置警报。
利用 Catchpoint 的细粒度 DNS 性能数据，在国家/地区级别或国家/地区以下的级别对流量导向决策进行微调。
将 Datadog 可用性警报推送到 NS1 Connect 以进行近乎实时的流量管理，或使用 Datadog 代理将 NS1 Connect 性能和使用量指标发送到 Datadog，以进行监控，实现可观察性。
使用 Pingdom 监控数据为流量导向决策提供信息，引导 DNS 查询自动避开服务中断和弃用的资源。
检测 ThousandEyes 中的服务中断或用户体验问题，并在 NS1 Connect 中自动执行故障转移操作，以最大限度地减少停机时间。