利用全球网络和先进的 DNS 流量引导功能，提高应用程序的弹性和正常运行时间。
停机会切断收入来源，损害品牌声誉。因此，为客户提供始终在线的一致连接非常重要。鉴于网络基础设施的复杂性不断增加，以及大多数企业的全球规模，实现真正网络弹性的难度似乎前所未有。
IBM NS1 Connect 利用有弹性和冗余的网络服务，抵御中断，为您在世界各地的客户提供快速且安全的连接。高级可定制的流量导向功能，保障关键应用程序和网站保持稳定在线，确保连续性和灾难恢复能力。
在速度较慢的日子中，NS1 Connect 每秒可处理 100 万次查询。
弹性、有冗余的系统助您始终保持在线正常运行。
选择可选的防护套餐，保护自己免受 DDoS 相关费用损失。
IBM NS1 Connect 利用 RUM 数据（而非合成的信息），根据服务可用性，提供准确及时的决策。
IBM NS1 Connect 的可定制流量导向逻辑，可应对因内容提供者之间频繁切换导致的“抖动”现象，避免与之相关的性能问题。
IBM NS1 Connect 可以快速自动引导流量，哪怕后端系统存在混乱，也能提供无缝的用户体验。
灾难发生时，每个网络团队都需要有一个故障转移计划。这意味着拥有一个独立崭新、功能齐全、随时准备启动的网络。自行构建管理这样的网络成本非常高昂。NS1 Connect 提供了一个通过单一控制平面进行管理的冗余网络选项。
我们的专用 DNS 网络是完全隔离的，当您的主网络受到威胁时，提供崭新备用选项。这个备用网络已预填所有配置，可随时接替。
故障转移选项并不意味着是次等品。您所需的所有 IBM NS1 Connect 特性和功能（包括一流的流量导向功能），均可继续使用。
省却需要平衡两个 DNS 系统的麻烦。现在，凭借一个用户界面，您可以拥有两个网络。您无需构建和支持转换层，也无需学习如何操作和配置两个独立的 DNS 提供商。