提高网络弹性和正常运行时间
利用弹性、冗余的网络服务防止中断
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一个人正在使用笔记本电脑，并被导向安全连接

利用全球网络和先进的 DNS 流量引导功能，提高应用程序的弹性和正常运行时间。

停机会切断收入来源，损害品牌声誉。因此，为客户提供始终在线的一致连接非常重要。鉴于网络基础设施的复杂性不断增加，以及大多数企业的全球规模，实现真正网络弹性的难度似乎前所未有。

IBM NS1 Connect 利用有弹性和冗余的网络服务，抵御中断，为您在世界各地的客户提供快速且安全的连接。高级可定制的流量导向功能，保障关键应用程序和网站保持稳定在线，确保连续性和灾难恢复能力。

 
削弱 DDoS 攻击的影响 将权威 DNS 外包，您将获得巨大的网络规模，而若自行构建和维护则成本高昂。遭遇高流量事件（例如 DDoS 攻击）时，您需要的是成熟可靠、有弹性、能及时响应 DNS 查询的网络。NS1 Connect 提供有弹性、可扩展的网络，成本远低于自托管 DNS。 日容量

在速度较慢的日子中，NS1 Connect 每秒可处理 100 万次查询。

 100% 正常运行时间 SLA

弹性、有冗余的系统助您始终保持在线正常运行

 DDoS 防护选项

选择可选的防护套餐，保护自己免受 DDoS 相关费用损失。
引导流量绕过服务弃用和中断之处 使用多个云和内容交付网络 (CDN) 的主要优势之一就是，能够随时将流量转移到性能最佳、可用性最高的服务。NS1 Connect 具有先进的流量导向技术，由真实用户监控 (RUM) 数据提供支持，可帮助您避免因服务中断和弃用而导致的停机时间。 利用真实用户监控 (RUM) 数据

IBM NS1 Connect 利用 RUM 数据（而非合成的信息），根据服务可用性，提供准确及时的决策。

 保持一致的用户体验

IBM NS1 Connect 的可定制流量导向逻辑，可应对因内容提供者之间频繁切换导致的“抖动”现象，避免与之相关的性能问题。

 实时决策

IBM NS1 Connect 可以快速自动引导流量，哪怕后端系统存在混乱，也能提供无缝的用户体验。
网络冗余，消除管理上的麻烦

灾难发生时，每个网络团队都需要有一个故障转移计划。这意味着拥有一个独立崭新、功能齐全、随时准备启动的网络。自行构建管理这样的网络成本非常高昂。NS1 Connect 提供了一个通过单一控制平面进行管理的冗余网络选项。
物理分离和逻辑分离的实例

我们的专用 DNS 网络是完全隔离的，当您的主网络受到威胁时，提供崭新备用选项。这个备用网络已预填所有配置，可随时接替。

 在主部署和备用部署中使用相同的功能

故障转移选项并不意味着是次等品。您所需的所有 IBM NS1 Connect 特性和功能（包括一流的流量导向功能），均可继续使用。

 单一控制平面

省却需要平衡两个 DNS 系统的麻烦。现在，凭借一个用户界面，您可以拥有两个网络。您无需构建和支持转换层，也无需学习如何操作和配置两个独立的 DNS 提供商。
相关用例 DNS 可观测性

通过识别 DNS 错误配置、提前应对 NXDOMAIN 激增，并跟踪 DDoS 攻击的早期迹象，提高应用程序的性能。

 全局服务器负载均衡

利用从真实用户监控 (RUM) 数据中获得的洞察，平衡直到最终用户设备的全部网络流量。

 应用程序性能优化

将 DNS 流量导向至性能最佳、可用性最高的端点，确保为最终用户提供最好的应用程序使用体验。
采取后续步骤

使用 IBM® NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费的开发人员帐户，并发现更多定价选项。

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