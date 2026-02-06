多 CDN 引导解决方案

GlobalDots 为分秒必争的企业提供优质的多 CDN 服务。为确保速度、弹性和收益保护，GlobalDots Super CDN 使用 IBM NS1 Connect 在 30 多个 CDN 之间添加智能路由功能。

这一高度自动化的解决方案可优化流量引导，以实现最佳性能。