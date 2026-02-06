多 CDN 引导解决方案

根据实时全局性能数据，将用户路由到最佳 CDN
NS1 Pulsar 使用真实用户监测 (RUM) 数据和智能流量引导功能，自动将每个请求实时定向到性能最佳的 CDN。改善最终用户体验、降低成本并确保每次数字体验的可靠性。
为任意位置的每位用户提供最快速、最可靠的体验。Pulsar 利用实时延迟与可用性数据，将每个用户路由到最适合其网络的 CDN。
构建强大的故障转移策略，以将流量从出现故障的 CDN 引导出去。Pulsar NS1 可自动将用户路由至运行状况良好的替代 CDN，从而确保应用程序持续在线。
兼顾性能与成本效益。在所有供应商都达到可接受的阈值时，制定有利于低成本 CDN 的策略，从而最大限度地提高基础设施合同的投资回报率。
与供应商无关的流量管理，它允许您添加、移除或重新平衡 CDN 提供商，而无需进行架构重设计。通过 API 或 Terraform 自动完成过滤链更改。
利用 NS1 在 20 多个公共 CDN 和云区域中提供的汇总 RUM 基准。自动捕获来自实际用户的真实性能与可用性数据，以便发现瓶颈并识别合成监测经常遗漏的问题。
设置性能阈值和业务逻辑以优化流量分配。将 RUM 数据与 NS1 Connect 过滤器链、数据源和运行状况监视器相结合。平衡各 CDN 以履行成本承诺，同时保持性能标准。按地理位置和 ASN 优化交付。
分析 RUM 数据以实时检测性能峰值和下降。查看流量分配路由决策和关键指标，以便清楚了解路由选择背后的原因以及如何实现性能结果。
通过 NS1 Connect 的 JavaScript 标记实时收集专用 RUM 数据，并获得针对用户的实时性能洞察分析。使用自带的性能或 QoE 指标。使用 NS1 的 API 和 SDK 自动完成配置更改。
自动执行 CDN 决策以实现无缝整合。根据性能信号实时实现动态 CDN 切换，从而确保最佳交付效果，而不仅仅依赖服务器端的路由逻辑。
主流的流媒体平台在直播体育赛事、演唱会和突发新闻平台期间依赖 NS1 Pulsar 来路由数十亿次请求。通过监控多个 CDN 上的真实用户性能，内容会以最少的缓冲和最高的质量到达观众手中。即便在出现流量高峰或提供商问题期间，自动故障转移功能也能确保连续性。
在线零售商使用多 CDN 引导功能以在购物高峰期保持性能。当一个 CDN 出现拥塞或延迟激增时，流量会自动转移到性能更好的替代 CDN。此功能可确保高速的页面加载、流畅的结算体验，并在最关键的时期防止用户弃卡。
金融服务公司将 NS1 Pulsar 用于任务关键型应用程序；而在此类应用程序中，可谓分秒必争且不允许出现停机时间。基于实际用户延迟的实时路由功能可确保平台能从全球任意位置快速访问。防止出现提供商中断问题，从而为时间敏感型交易和市场数据保持全天候可用性。
游戏公司利用智能流量引导功能来为全球玩家提供低延迟体验。NS1 Pulsar 可根据玩家的特定网络和位置将其路由到最佳 CDN，从而减少延迟并改善游戏体验。即使在举办大型游戏发布或活动期间，也能确保玩家保持互连和参与。
通过 RUM 驱动式智能流量引导功能来适应不断变化的互联网条件，从而提高全球分布式应用程序的可靠性。自动适应不断变化的网络条件，优化延迟和可用性，并确保跨地区、CDN 和云供应商的一致用户体验。
基础设施团队利用 NS1 Pulsar 在混合与多云环境中精确协调流量。根据实时性能数据，将用户路由到最佳源站、CDN 或云区域，从而消除故障转移决策中的臆测。自动响应性能下降或容量限制，同时通过 API 和 Terraform 保持细粒度控制。
GlobalDots 为分秒必争的企业提供优质的多 CDN 服务。为确保速度、弹性和收益保护，GlobalDots Super CDN 使用 IBM NS1 Connect 在 30 多个 CDN 之间添加智能路由功能。
这一高度自动化的解决方案可优化流量引导，以实现最佳性能。
多 CDN 引导是一种流量管理方法，它可根据实时性能、可用性和业务规则，在多个内容分发网络之间智能路由用户流量，从而提高可靠性、速度和用户体验。NS1 Connect Pulsar 是 IBM 先进的多 CDN 引导解决方案。
是的，Pulsar NS1 支持基于成本的路由策略，因而可在满足性能要求时将流量引导至成本更低的 CDN，或在达到承诺使用量时转移负载，从而帮助您优化承诺的 CDN 支出。
NS1 Connect Pulsar 与供应商无关，且可与所有 CDN 提供商配合使用，其中包括 Cloudflare、Akamai、AWS CloudFront、Fastly 等。它位于 DNS 层，且会充当 CDN 堆栈中的中立测量引擎和流量控制器。Pulsar 还支持采用混合 CDN 战略的用户衡量私有 CDN 上托管的资产。
NS1 Connect 提供 API 优先且基于 DNS（或 HTTP）的整合功能，从而允许团队快速部署多 CDN 引导，而无需更改应用程序代码或基础设施。大多数团队可通过统包社区数据在几分钟内配置多 CDN 引导，并可即时进行配置更改。
Pulsar 可在数秒内检测故障，并在用户遭遇停机之前自动将流量重新路由至运行状况良好的备用 CDN。该系统会处理来自全球数百万个测量点的实时数据，从而实现即时流量引导决策，以适应 CDN 故障、网络拥塞或任意性能下降问题；如此一来，便可确保您的应用程序即使在出现重大互联网中断期间也能保持可用。
Pulsar 会测量每个 CDN 上所托管资产的请求响应时间 (TTLB) 和可用性。从真实用户收集的测量数据会被匿名化，并按 CDN、地理位置和 ASN 进行汇总。NS1 社区数据可测量私有数据的不同资产大小，而这些社区数据既支持延迟（1x1 像素），也支持针对某些 CDN 的大型资产。
是的，Pulsar 可与标准流量过滤功能结合使用，以根据延迟、地理位置、服务器负载、网络、合成运行状况检查等条件来路由流量，从而平衡流量。确保所有源站均不会过载，且能始终保持在线。
不会，由于 Pulsar 会与 NS1 Connect 的托管及专用网络无缝集成且具有内置 DDoS 弹性，因此您可将多 CDN 流量配置部署到专为实现扩展和性能而设计的网络。