托管 DNS
利用全球任播网络提高弹性，简化权威 DNS 管理
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显示全球 DNS 连接的插图

IBM® NS1 Connect Managed DNS 服务提供弹性、快速的权威 DNS 连接，能够防止网络中断，保持业务始终在线。

我们对互联网上的应用程序、服务和内容的要求很高。用户想当然地认为在线连接要始终在线，还要又快又安全。NS1 Connect Managed DNS 服务为您提供所需功能，既能满足客户需求，又能确保持续创收。
优势 确保可靠性和弹性

提供 100% 正常运行时间 SLA 和针对服务启用的冗余保护，确保您的业务正常运行。NS1 Connect 的原生冗余 DNS、持续监控和自动故障转移系统可提供您要求的高可用性。

 优化网络性能

提供能满足用户的性能要求的应用程序、服务和内容。NS1 Connect 的全球网络和先进的流量导向技术提供了高度可定制的选项，可以满足用户对性能的期望。

 简化 DNS 管理

不再忙于处理复杂的 DNS 配置，将时间花在更重要的事情上。借助 NS1 Connect 的用户友好型平台和强大 API，保持日常操作的可管理性。
不局限于自身任务的 DNS DNS 解析 100% 运行时间 SLA

NS1 Connect 的弹性网络可提供始终在线的权威 DNS 服务，满足您的需求。

 全球任播网络

我们在全球拥有 26 个任播接入点 (PoP)，无论用户身在何处，都可为其提供快速连接。

 DDoS 超额防护

防止分布式拒绝服务攻击导致的流量意外激增，限制基于查询的花销。

 域名系统安全扩展程序 (DNSSEC)

保护 DNS 流量的完整性，无需手动配置 DNSSEC。

 安全访问和控制

支持标准单点登录 (SSO) 平台、双重身份验证、审计日志和基于角色的访问控制。
是什么让 NS1 Connect 与众不同
API 优先架构 利用我们文档齐全的 API，集成并自动执行 NS1 Connect 的每项功能。我们的 API 秉承简洁的设计理念，确保您可以轻松释放 NS1 Connect 的全部潜力，简化操作，提高效率。 探索功能
基于 GSLB 和 RUM 的流量导向 利用近乎实时的设备性能数据，在全球范围内均衡负载，减少延迟。NS1 Connect 通过进行分配和响应全球不断变化的情况，助您优化网络资源。这样可确保最佳性能、最低延迟，以及与服务无缝交互。 探索功能
快速 DNS 传播

体验 NS1 Connect 无与伦比的速度和效率，您会发现，DNS 变更只需几秒钟（而不是几分钟）即可在全球网络中生效。借助我们的尖端科技，快速无缝交付更新，确保您的在线业务保持敏捷，迅速响应您的需求。
运行状况检查监测器

借助 NS1 Connect 的自动流量导向功能，始终提供卓越的用户体验。将流量从不可用或性能不佳的资源中无缝转移，确保用户始终可以顺畅且可靠地与您的服务交互。

专家级支持

我们热情敬业、知识渊博的客户成功与支持团队竭诚为您提供顶级支持。我们积极主动，亲自为您提供优质及时的服务，确保满足您的每一个需求。我们的团队致力于在每一个环节都以最高水准提供帮助。
IBM NS1 Connect 网络
任播 DNS 优化全球性能 NS1 Connect 由全球任播 DNS 网络提供支持，该网络利用了传统主机托管、资深托管提供商、眼球网络和主要递归 DNS 提供商。除了利用每个地区最好的 Tier 1 提供商的传输之外，NS1 Connect 还使用数十个较小的 NSP 和主要对等互连中心，旨在寻找可用性最高的 DNS 连接。NS1 Connect 还在这个全球任播网络上运行了一个独立的单播网络，专门处理中国大陆的流量。 深入了解面向中国的 DNS
PoP 分布地点

加拿大安大略省多伦多

美国纽约州纽约市

美国弗吉尼亚州阿什本

美国佐治亚州亚特兰大

美国佛罗里达州迈阿密

美国伊利诺伊州芝加哥

美国德克萨斯州达拉斯

美国科罗拉多州丹佛

美国华盛顿州西雅图

美国加利福尼亚州圣何塞

美国加利福尼亚州洛杉矶

哥伦比亚波哥大

巴西圣保罗

英国伦敦

法国马赛

荷兰阿姆斯特丹

德国法兰克福

罗马尼亚布加勒斯特

南非约翰内斯堡

印度金奈

日本东京

中国香港

新加坡

澳大利亚悉尼

芬兰赫尔辛基

法国巴黎
超出期望的网络 采用我们的托管 DNS 解决方案，体验高性能全球网络的优势。我们消除了 DNS 管理的复杂性，为您提供强大、可靠且高效的系统，确保无论用户身在何处，您的在线服务都始终可用¹且响应迅速。 3.6 万亿次查询/月

NS1 Connect 每月无缝处理数万亿次 DNS 查询，确保在线服务平稳不间断地运行。

 21 毫秒

我们的 DNS 基础架构能始终提供卓越的性能，DNS 响应的平均全球响应时间低至 21 毫秒。

 26 PoP

我们采取战略行动，建立了一个遍布全球六大洲的接入点网络，帮助提供一流的连接性能。
资源 IBM NS1 Connect

进一步了解此高级 SaaS 解决方案。该解决方案利用由 26 个接入点 (PoP) 组成的全球网络，实现托管权威 DNS 和 DNS 流量导向。

 NS1 如何确保无缝 DNS 迁移

了解如何在不停机的情况下执行无缝 DNS 迁移，实现可满足业务需求的权威 DNS。
采取后续步骤

使用 NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费的开发人员帐户，并发现更多定价选项。

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