IBM® NS1 Connect Managed DNS 服务提供弹性、快速的权威 DNS 连接，能够防止网络中断，保持业务始终在线。
我们对互联网上的应用程序、服务和内容的要求很高。用户想当然地认为在线连接要始终在线，还要又快又安全。NS1 Connect Managed DNS 服务为您提供所需功能，既能满足客户需求，又能确保持续创收。
提供 100% 正常运行时间 SLA 和针对服务启用的冗余保护，确保您的业务正常运行。NS1 Connect 的原生冗余 DNS、持续监控和自动故障转移系统可提供您要求的高可用性。
提供能满足用户的性能要求的应用程序、服务和内容。NS1 Connect 的全球网络和先进的流量导向技术提供了高度可定制的选项，可以满足用户对性能的期望。
不再忙于处理复杂的 DNS 配置，将时间花在更重要的事情上。借助 NS1 Connect 的用户友好型平台和强大 API，保持日常操作的可管理性。
NS1 Connect 的弹性网络可提供始终在线的权威 DNS 服务，满足您的需求。
我们在全球拥有 26 个任播接入点 (PoP)，无论用户身在何处，都可为其提供快速连接。
防止分布式拒绝服务攻击导致的流量意外激增，限制基于查询的花销。
保护 DNS 流量的完整性，无需手动配置 DNSSEC。
支持标准单点登录 (SSO) 平台、双重身份验证、审计日志和基于角色的访问控制。
体验 NS1 Connect 无与伦比的速度和效率，您会发现，DNS 变更只需几秒钟（而不是几分钟）即可在全球网络中生效。借助我们的尖端科技，快速无缝交付更新，确保您的在线业务保持敏捷，迅速响应您的需求。
借助 NS1 Connect 的自动流量导向功能，始终提供卓越的用户体验。将流量从不可用或性能不佳的资源中无缝转移，确保用户始终可以顺畅且可靠地与您的服务交互。
我们热情敬业、知识渊博的客户成功与支持团队竭诚为您提供顶级支持。我们积极主动，亲自为您提供优质及时的服务，确保满足您的每一个需求。我们的团队致力于在每一个环节都以最高水准提供帮助。
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澳大利亚悉尼
芬兰赫尔辛基
法国巴黎
NS1 Connect 每月无缝处理数万亿次 DNS 查询，确保在线服务平稳不间断地运行。
我们的 DNS 基础架构能始终提供卓越的性能，DNS 响应的平均全球响应时间低至 21 毫秒。
我们采取战略行动，建立了一个遍布全球六大洲的接入点网络，帮助提供一流的连接性能。