全局服务器负载均衡 (GSLB)
具有“最后一英里”可见性的低成本 GSLB
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在多台服务器之间进行系统负载均衡的图示

IBM® NS1 Connect GSLB 是一种由 DNS 和实时设备性能数据提供支持的新方法，能够以更低的成本优化最终用户体验并提高网络弹性。

内联 GSLB 解决方案会产生单点故障，容易导致中断和停机，并且无法实现对最终用户连接性能的可见性。

NS1 Connect 正在通过一种新型 SaaS 产品，实现端到端可见性和弹性连接，从而变革 GSLB 的方式。权威域名系统 (DNS) 和真实用户监控 (RUM) 数据相结合，具有强大的力量，能够有效优化应用程序的可用性和性能。此外，您可以控制用户的连接方式（无论其地理位置如何），从而改善用户体验。
利用 DNS 和 RUM 数据重塑 GSLB
其他 GSLB 方法的缺点
WAF 负载均衡

使用 Web 应用程序防火墙 (WAF) 进行负载均衡，只不过是将单点故障造成的挑战，转移到网络连接链中的其他点而已。与传统的负载均衡器类似，WAF 缺乏对“最后一英里”最终用户连接的可见性，而延迟往往就潜伏在这些连接中。而且 WAF 只能处理 http/https 流量，因此其他协议处于不受管理的状态。
边界网关协议 (BGP) 和任播负载均衡

如果使用云供应商提供的弹性负载均衡器 (ELB) 或应用程序负载均衡器 (ALB)，通过轮询设置来执行 GSLB，会缺乏对“最后一英里”最终用户连接的可见性。此外，ELB 和 ALB 是特定于单云环境的，因此很难在混合云或多云架构中实施 GSLB。
内部负载均衡解决方案

通过构建、部署和维护内部 GSLB 解决方案，您可以根据特定业务需求，定制应用程序交付和工作负载。不过，这种方法也昂贵耗时，需要大多数网络团队都不具备的综合技能，并且在团队成员离开时会造成连续性方面的问题。
NS1 Connect GSLB 与传统解决方案的比较

NS1 Connect GSLB

传统 GSLB 解决方案

定价指标具有一致性和可预测性，并可随着您的应用程序取得成功而进行扩展

无论应用程序能否取得成功，在许可和设备更新方面都存在不可预见的成本

按查询量定价 = 按实际使用量付费

基于容量的定价 = 按您估计的使用量付费

无需重新预配、重新配置或增加人员资源，即可进行扩展和缩减

不断进行重新配置和重新配置，既阻碍了扩展，也增加了总拥有成本

纯运营支出

资本支出与运营支出资金混合

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
NS1 Connect GSLB 具有哪些功能？ 优化最终用户连接

使用 RUM 数据对直到最终用户的连接进行负载均衡，可以降低网络延迟、提高可用性、缩短响应时间，并提升应用程序性能。IBM 的社区 RUM 数据源在全球用户群中不断更新。

 消除单点故障

NS1 Connect GSLB 从最终用户设备上的 DNS 请求开始时就进行负载均衡，从而可消除传统负载均衡器中的单点故障。这可以消除网络流量瓶颈和递归链中的依赖关系，使服务更具弹性。

 降低 GSLB 成本

NS1 Connect GSLB 完全通过云交付，与第三方负载均衡解决方案、基于云的 ELB、Web 应用程序防火墙 (WAF) 和内部解决方案相比，可节省大笔费用。可预测的 SaaS 定价，意味着能够避免不断的设备升级、维护和更换成本。

 轻松实现自动化

NS1 Connect GSLB 解决方案在构建时采用了 API 优先架构，可轻松集成到现有的自动化流程中。由于支持 Terraform 和 Ansible 等自动化平台，这一解决方案更易于大规模实施。

 快速实现价值

借助 NS1 Connect，您可以轻松在整个企业中实施 GSLB。NS1 Connect 提供了简单的自助式引导服务（如有需要，也可提供专业迁移服务），便于您可以立即启动并运行。

 扩展现有负载均衡器的功能

在保留传统负载平衡器的同时，体验 GSLB 特有的优势。NS1 Connect 能够与现有负载均衡器无缝集成，利用 RUM 数据增强现有负载均衡功能。
相关用例 网络弹性和正常运行时间

通过弹性、可靠的 DNS 连接确保创收应用程序和网站始终在线。

 DNS 可观测性

通过识别 DNS 错误配置、提前应对 NXDOMAIN 激增，以及跟踪 DDoS 攻击的早期迹象，提升应用程序的性能。

 应用程序性能优化

将 DNS 流量引导至性能最佳、可用性最高的端点，确保为最终用户提供最好的应用程序使用体验。
资源 通过全局服务器负载均衡提高“最后一英里”连接的性能和弹性

了解 DNS 和真实用户监控 (RUM) 数据如何为希望以更低成本获得更强大功能的负载均衡团队提供极具吸引力的解决方案。

IBM NS1 Connect GSLB

了解来自 IBM NS1 Connect 的 GSLB，如何扩展 GSLB 功能并改善用户体验，同时降低负载均衡成本。

 什么是 RUM 数据以及此类数据为何重要？

进一步了解真实用户监控 (RUM) 数据——IBM NS1 Connect GSLB 解决方案利用这些数据来优化用户连接，从而提升性能和可靠性。
采取后续步骤

提升最终用户体验，成本远低于传统 GSLB 供应商，您准备好实施了吗？请联系销售团队，了解 IBM NS1 Connect 如何帮助您充分利用 DNS。也可了解更多定价选项。

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