全局服务器负载均衡 (GSLB)

IBM® NS1 Connect GSLB 是一种由 DNS 和实时设备性能数据提供支持的新方法，能够以更低的成本优化最终用户体验并提高网络弹性。
内联 GSLB 解决方案会产生单点故障，容易导致中断和停机，并且无法实现对最终用户连接性能的可见性。
NS1 Connect 正在通过一种新型 SaaS 产品，实现端到端可见性和弹性连接，从而变革 GSLB 的方式。权威域名系统 (DNS) 和真实用户监控 (RUM) 数据相结合，具有强大的力量，能够有效优化应用程序的可用性和性能。此外，您可以控制用户的连接方式（无论其地理位置如何），从而改善用户体验。
使用 Web 应用程序防火墙 (WAF) 进行负载均衡，只不过是将单点故障造成的挑战，转移到网络连接链中的其他点而已。与传统的负载均衡器类似，WAF 缺乏对“最后一英里”最终用户连接的可见性，而延迟往往就潜伏在这些连接中。而且 WAF 只能处理 http/https 流量，因此其他协议处于不受管理的状态。
如果使用云供应商提供的弹性负载均衡器 (ELB) 或应用程序负载均衡器 (ALB)，通过轮询设置来执行 GSLB，会缺乏对“最后一英里”最终用户连接的可见性。此外，ELB 和 ALB 是特定于单云环境的，因此很难在混合云或多云架构中实施 GSLB。
通过构建、部署和维护内部 GSLB 解决方案，您可以根据特定业务需求，定制应用程序交付和工作负载。不过，这种方法也昂贵耗时，需要大多数网络团队都不具备的综合技能，并且在团队成员离开时会造成连续性方面的问题。
NS1 Connect GSLB
传统 GSLB 解决方案
定价指标具有一致性和可预测性，并可随着您的应用程序取得成功而进行扩展
无论应用程序能否取得成功，在许可和设备更新方面都存在不可预见的成本
按查询量定价 = 按实际使用量付费
基于容量的定价 = 按您估计的使用量付费
无需重新预配、重新配置或增加人员资源，即可进行扩展和缩减
不断进行重新配置和重新配置，既阻碍了扩展，也增加了总拥有成本
纯运营支出
资本支出与运营支出资金混合
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
使用 RUM 数据对直到最终用户的连接进行负载均衡，可以降低网络延迟、提高可用性、缩短响应时间，并提升应用程序性能。IBM 的社区 RUM 数据源在全球用户群中不断更新。
NS1 Connect GSLB 从最终用户设备上的 DNS 请求开始时就进行负载均衡，从而可消除传统负载均衡器中的单点故障。这可以消除网络流量瓶颈和递归链中的依赖关系，使服务更具弹性。
NS1 Connect GSLB 完全通过云交付，与第三方负载均衡解决方案、基于云的 ELB、Web 应用程序防火墙 (WAF) 和内部解决方案相比，可节省大笔费用。可预测的 SaaS 定价，意味着能够避免不断的设备升级、维护和更换成本。
NS1 Connect GSLB 解决方案在构建时采用了 API 优先架构，可轻松集成到现有的自动化流程中。由于支持 Terraform 和 Ansible 等自动化平台，这一解决方案更易于大规模实施。
借助 NS1 Connect，您可以轻松在整个企业中实施 GSLB。NS1 Connect 提供了简单的自助式引导服务（如有需要，也可提供专业迁移服务），便于您可以立即启动并运行。
在保留传统负载平衡器的同时，体验 GSLB 特有的优势。NS1 Connect 能够与现有负载均衡器无缝集成，利用 RUM 数据增强现有负载均衡功能。
通过弹性、可靠的 DNS 连接确保创收应用程序和网站始终在线。
通过识别 DNS 错误配置、提前应对 NXDOMAIN 激增，以及跟踪 DDoS 攻击的早期迹象，提升应用程序的性能。
将 DNS 流量引导至性能最佳、可用性最高的端点，确保为最终用户提供最好的应用程序使用体验。