全局服务器负载均衡 (GSLB)

内联 GSLB 解决方案会产生单点故障，容易导致中断和停机，并且无法实现对最终用户连接性能的可见性。

NS1 Connect 正在通过一种新型 SaaS 产品，实现端到端可见性和弹性连接，从而变革 GSLB 的方式。权威域名系统 (DNS) 和真实用户监控 (RUM) 数据相结合，具有强大的力量，能够有效优化应用程序的可用性和性能。此外，您可以控制用户的连接方式（无论其地理位置如何），从而改善用户体验。