基于 IBM NS1 Connect DNS Insights 中 DNS 可观测性数据，生成定制实时报告，快速识别配置错误和安全问题。
权威 DNS 数据可提供大量有关应用程序性能和潜在安全威胁的情报。挑战在于，如何从海量信息中找到 DDoS 攻击的早期迹象、影响性能的配置错误，以及无意的数据泄露，这些才是真正重要的事。
NS1 Connect 实时提供相关 DNS 数据，为您弥补安全漏洞、提高应用程序性能带来所需信息。NS1 Connect 远不只是发送一堆原始日志供您筛选。这些报告经过精选、可以定制，针对您的业务提供真正重要的指标。
利用来自 DNS 和相关数据流的切实洞察分析，调查延迟、中断和连接失败的根源。
通过跟踪 NXDOMAIN、密切关注地理和 ASN 流量模式，以及设置异常活动警报，提前防范网络问题。
利用易于导航的仪表板和与数据分析平台的 OpenTelemetry 连接，快速从调查转向行动。
不再需要整理 TB 级别的无关信息，专注于 DNS 基础架构数据，切实提高应用程序的性能和安全性。
解决您无法解释的应用程序性能之谜和 DNS 流量模式，包括 NXDOMAIN 响应中的峰值。