DNS 可观测性
使用 DNS 数据快速识别配置错误和安全问题
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由线条连接小圆圈组成网格的插图，放大镜下的警报提示数据峰值

基于 IBM NS1 Connect DNS Insights 中 DNS 可观测性数据，生成定制实时报告，快速识别配置错误和安全问题。

权威 DNS 数据可提供大量有关应用程序性能和潜在安全威胁的情报。挑战在于，如何从海量信息中找到 DDoS 攻击的早期迹象、影响性能的配置错误，以及无意的数据泄露，这些才是真正重要的事。

NS1 Connect 实时提供相关 DNS 数据，为您弥补安全漏洞、提高应用程序性能带来所需信息。NS1 Connect 远不只是发送一堆原始日志供您筛选。这些报告经过精选、可以定制，针对您的业务提供真正重要的指标。
您可以做什么 快速找到根本原因

利用来自 DNS 和相关数据流的切实洞察分析，调查延迟、中断和连接失败的根源。

 定期检查运行状况

通过跟踪 NXDOMAIN、密切关注地理和 ASN 流量模式，以及设置异常活动警报，提前防范网络问题。

 缩短事件响应时间

利用易于导航的仪表板和与数据分析平台的 OpenTelemetry 连接，快速从调查转向行动。

 关注重要数据

不再需要整理 TB 级别的无关信息，专注于 DNS 基础架构数据，切实提高应用程序的性能和安全性。

 消除盲点

解决您无法解释的应用程序性能之谜和 DNS 流量模式，包括 NXDOMAIN 响应中的峰值。
相关用例 网络弹性和正常运行时间

通过弹性、可靠的 DNS 连接确保创收应用程序和网站始终在线。

 全局服务器负载均衡

利用从真实用户监控 (RUM) 数据中获得的洞察，平衡直到最终用户设备的全部网络流量。

 应用程序性能优化

将 DNS 流量导向至性能最佳、可用性最高的端点，确保为最终用户提供最好的应用程序使用体验。
采取后续步骤

使用 IBM® NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费的开发人员帐户，并发现更多定价选项。

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