应用程序性能优化
为网站和应用程序提供最佳用户体验
创建免费开发者帐户 预约实时演示
显示人们连接到具有优化性能的应用程序的插图

IBM® NS1 Connect 根据实时决策提供可定制的 DNS 流量导向。

网站和应用程序最终用户期望获得快如闪电的性能。加载时间慢会造成性能问题，导致用户点击离开并将业务转移到其他地方。NS1 Connect 提供可定制、易于配置的流量导向功能，根据您的规格来优化应用程序性能，包括成本、最终用户性能、可靠性或三者兼而有之。

NS1 Connect 将应用程序性能优化提升到新的水平。流量导向基于真实用户监控 (RUM) 数据，专门为中国大陆和周边国家或地区构建的网络，以及有针对性的流量分析仪表板，从而发现可能影响性能的错误。
您可以做什么 跨多个 CDN 和云进行优化

根据您的特定业务需求，随时找到最佳的应用程序交付机制，无论是管理与服务提供商之间的成本承诺、平衡端点容量、按地理位置进行优化还是响应用户体验质量。

 依靠快速的全球 DNS 和 100% 正常运行时间 SLA

借助 NS1 Connect 的全球任播网络建立坚实的基础，提供顶级响应和传播时间，并提供 100% 正常运行时间 SLA 1 支持。与领先的性能监控工具集成，在服务问题影响最终用户体验之前，识别并主动绕过这些问题。

 自动绕过服务弃用或中断之处

通过自动引导用户绕过因服务器故障或资源问题造成的潜在中断，最大限度地减少服务中断和性能不佳的问题。NS1 Connect 将用户引导到可用的资源，以此减少停机时间并提供更流畅的在线体验。

 深入了解 DNS 流量导向 始终引导用户获得最佳资源

NS1 Connect 流量导向利用全球真实用户监控 (RUM) 数据将 DNS 连接实时定向到最快、可充分利用的应用程序资源。它利用 Insight 优化体验，从而始终将用户引导至最佳资源。

 深入了解 DNS 流量导向 在中国实现高达 200% 的性能提升

利用专为中国大陆特定条件下优化性能而设计的专用网络，为用户提供一致、高性能的连接。

 深入了解面向中国的 DNS 识别 DNS 问题并进行故障诊断

NS1 Connect 确保您能够访问相关目标数据，从而快速识别 DNS 流量问题。这些数据提供了有针对性的洞察分析，以便您发现可能影响应用程序性能和用户体验的错误和错误配置。

 深入了解 DNS Insights
成功案例
基础技术 Filter Chain 技术将每日数十亿笔交易的延迟降低了 30% Basis Technologies 提供程序化广告和媒体自动化软件。公司的大规模实时竞价平台每天以超低延迟处理数千亿个请求。Basis 与 IBM NS1 Connect 联合实施了精确的地理定位流量管理，提升了性能、速度和可靠性。 阅读成功案例
相关用例 DNS 可观测性

通过识别 DNS 错误配置、提前应对 NXDOMAIN 激增，以及跟踪 DDoS 攻击的早期迹象，提升应用程序的性能。

 网络弹性和正常运行时间

通过弹性、可靠的 DNS 连接确保创收应用程序和网站始终在线。

 全局服务器负载均衡

利用从真实用户监控 (RUM) 数据中获得的洞察，平衡直到最终用户设备的全部网络流量。
采取后续步骤

使用 IBM NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费开发者帐户，或联系我们的某位专家了解更多信息。

 创建免费开发者帐户 查看定价选项
更多探索方式 API 文档 产品文档 社区
脚注

1https://ns1.com/ns1-performance （ibm.com 外部链接）