IBM® NS1 Connect 根据实时决策提供可定制的 DNS 流量导向。
网站和应用程序最终用户期望获得快如闪电的性能。加载时间慢会造成性能问题，导致用户点击离开并将业务转移到其他地方。NS1 Connect 提供可定制、易于配置的流量导向功能，根据您的规格来优化应用程序性能，包括成本、最终用户性能、可靠性或三者兼而有之。
NS1 Connect 将应用程序性能优化提升到新的水平。流量导向基于真实用户监控 (RUM) 数据，专门为中国大陆和周边国家或地区构建的网络，以及有针对性的流量分析仪表板，从而发现可能影响性能的错误。
根据您的特定业务需求，随时找到最佳的应用程序交付机制，无论是管理与服务提供商之间的成本承诺、平衡端点容量、按地理位置进行优化还是响应用户体验质量。
借助 NS1 Connect 的全球任播网络建立坚实的基础，提供顶级响应和传播时间，并提供 100% 正常运行时间 SLA 1 支持。与领先的性能监控工具集成，在服务问题影响最终用户体验之前，识别并主动绕过这些问题。
通过自动引导用户绕过因服务器故障或资源问题造成的潜在中断，最大限度地减少服务中断和性能不佳的问题。NS1 Connect 将用户引导到可用的资源，以此减少停机时间并提供更流畅的在线体验。
NS1 Connect 流量导向利用全球真实用户监控 (RUM) 数据将 DNS 连接实时定向到最快、可充分利用的应用程序资源。它利用 Insight 优化体验，从而始终将用户引导至最佳资源。
利用专为中国大陆特定条件下优化性能而设计的专用网络，为用户提供一致、高性能的连接。
NS1 Connect 确保您能够访问相关目标数据，从而快速识别 DNS 流量问题。这些数据提供了有针对性的洞察分析，以便您发现可能影响应用程序性能和用户体验的错误和错误配置。