网站和应用程序最终用户期望获得快如闪电的性能。加载时间慢会造成性能问题，导致用户点击离开并将业务转移到其他地方。NS1 Connect 提供可定制、易于配置的流量导向功能，根据您的规格来优化应用程序性能，包括成本、最终用户性能、可靠性或三者兼而有之。

NS1 Connect 将应用程序性能优化提升到新的水平。流量导向基于真实用户监控 (RUM) 数据，专门为中国大陆和周边国家或地区构建的网络，以及有针对性的流量分析仪表板，从而发现可能影响性能的错误。