通过旨在提供全球范围内容量和速度的网络，确保用户保持可靠连接。
IBM NS1 Connect 由全球任播 DNS 网络提供支持，在六大洲设有 26 个接入点 (PoP)，为全球用户提供快速连接。
除了使用每个地区最好的 Tier 1 提供商的传输之外，NS1 Connect 还使用数十个较小的 NSP 和主要对等互连中心，旨在寻找可用性最高的 DNS 连接。NS1 Connect 还在这个全球任播网络上运行了一个独立的单播网络，专门处理中国大陆的流量。该网络使用了传统主机托管、资深托管提供商、眼球网络和主要递归 DNS 提供商。
NS1 Connect 每月可无缝处理数万亿次 DNS 查询。无论何时何地，您都可以根据需要扩展或缩小 DNS 网络，从容应对业务变化。
我们的 DNS 基础架构能始终提供卓越的性能和行业领先的全球响应时间。
加拿大安大略省多伦多
美国纽约州纽约市
美国弗吉尼亚州阿什本
美国佐治亚州亚特兰大
美国佛罗里达州迈阿密
美国伊利诺伊州芝加哥
美国德克萨斯州达拉斯
美国科罗拉多州丹佛
美国华盛顿州西雅图
美国加利福尼亚州圣何塞
美国加利福尼亚州洛杉矶
哥伦比亚波哥大
巴西圣保罗
英国伦敦
法国马赛
荷兰阿姆斯特丹
德国法兰克福
罗马尼亚布加勒斯特
南非约翰内斯堡
印度金奈
日本东京
中国香港
新加坡
澳大利亚悉尼
芬兰赫尔辛基
法国巴黎