主页 网络 NS1 Connect
任播网络

通过旨在提供全球范围内容量和速度的网络，确保用户保持可靠连接。

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IBM NS1 Connect 由全球任播 DNS 网络提供支持，在六大洲设有 26 个接入点 (PoP)，为全球用户提供快速连接。

除了使用每个地区最好的 Tier 1 提供商的传输之外，NS1 Connect 还使用数十个较小的 NSP 和主要对等互连中心，旨在寻找可用性最高的 DNS 连接。NS1 Connect 还在这个全球任播网络上运行了一个独立的单播网络，专门处理中国大陆的流量。该网络使用了传统主机托管、资深托管提供商、眼球网络和主要递归 DNS 提供商。
优势 全球规模容量

NS1 Connect 每月可无缝处理数万亿次 DNS 查询。无论何时何地，您都可以根据需要扩展或缩小 DNS 网络，从容应对业务变化。

 超快的性能

我们的 DNS 基础架构能始终提供卓越的性能和行业领先的全球响应时间。
全球任播网络
在全球范围内提供可靠的连接 我们采取战略行动，建立了一个遍布全球六大洲的接入点网络，旨在提供一流的连接性能。
优化中国大陆的性能 NS1 Connect 还在中国大陆运营独立的单播网络，为终端用户提供更快、更可靠的连接。 了解更多
PoP 分布地点

加拿大安大略省多伦多

美国纽约州纽约市

美国弗吉尼亚州阿什本

美国佐治亚州亚特兰大

美国佛罗里达州迈阿密

美国伊利诺伊州芝加哥

美国德克萨斯州达拉斯

美国科罗拉多州丹佛

美国华盛顿州西雅图

美国加利福尼亚州圣何塞

美国加利福尼亚州洛杉矶

哥伦比亚波哥大

巴西圣保罗

英国伦敦

法国马赛

荷兰阿姆斯特丹

德国法兰克福

罗马尼亚布加勒斯特

南非约翰内斯堡

印度金奈

日本东京

中国香港

新加坡

澳大利亚悉尼

芬兰赫尔辛基

法国巴黎
采取后续步骤

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