除了使用每个地区最好的 Tier 1 提供商的传输之外，NS1 Connect 还使用数十个较小的 NSP 和主要对等互连中心，旨在寻找可用性最高的 DNS 连接。NS1 Connect 还在这个全球任播网络上运行了一个独立的单播网络，专门处理中国大陆的流量。该网络使用了传统主机托管、资深托管提供商、眼球网络和主要递归 DNS 提供商。