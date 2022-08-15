主页 数据库 Netezza 资源
尝试在云端部署 Netezza
建筑外部白色混凝土图案墙体
特色资源 在 IBM Cloud 或 AWS 上部署 Netezza Performance Server

了解如何在 IBM Cloud 或 Amazon Web Services (AWS) 上轻松安装和部署 Netezza Performance Server。

 IBM Netezza Performance Server 即服务

根据需求付费使用完全受管的全新 Netezza Performance Server 服务。
加入社区 与 Netezza 专家联系，分享洞察信息，解决各种问题。 立即开始
资源 利用 DataStage 执行 ETL 操作

对 Netezza Performance Server 数据执行高级提取、转换和加载操作。

简介和白皮书

 Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data 即服务

通过云企业数据仓储实现数据现代化和货币化

视频

 概述

概览部署在公共云上的 Netezza Performance Server 控制台。

 在 IBM Cloud 或 AWS 上部署

了解如何在 IBM Cloud 或 Amazon Web Services (AWS) 上轻松安装和部署 Netezza Performance Server。

 迁移至 Netezza

了解如何使用 nz_migrate 或 nzbackup/nzrestore 等命令迁移至云端 Netezza。

 升级至 Netezza

了解如何连接至云环境中的 Netezza。

 完全受管的云端服务

了解新一代 Netezza Performance Server，确保企业云端数据仓库运行快速，操作简易，扩展灵活，配置精密。

精选博客

 在 Azure 上运行 Netezza 即服务

IBM 宣布在 Microsoft Azure 上推出 Netezza Performance Server 即服务。

 在 AWS 上运行 Netezza 即服务

Netezza Performance Server 现已支持 IBM Cloud® 及 AWS。
了解更多信息 新一代 Netezza Performance Server 已经面世

了解新一代 Netezza Performance Server 如何提供高达三倍的 SQL 性能。

 观看视频 (03:56) Netezza 是一项完全受管的云端服务

观看此视频，了解 Netezza 如何通过简单的托管服务提供企业级数据存储。

 观看视频 (04:19) 超效、超强和超优的 Netezza

借助 Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data，提供超越现代业务需求的可伸缩分析和 AI 解决方案。

 了解更多信息 Netezza 变得更快速、更强大

单指令升级，云端及本地皆可部署，100% 兼容。

 阅读迁移指南 尝试在云端部署 Netezza

在 Microsoft Azure 上测试 Netezza Performance Server 的性能。

 立即开始 影响企业数据管理策略的七大趋势

查看相关 IBM 产品和解决方案以及 IBM 客户研究。

 阅读更多 《IBM Data Management 的总体经济影响 (Total Economic Impact™, TEI)》

了解 IBM 为何在最新的《Forrester Wave™：2022 年第 2 季度企业 Data Fabric 报告》中被评为企业 Data Fabric 解决方案领军者。

 获取报告
升级至 Netezza 预约 30 分钟的免费咨询，探讨各种可选方案。