使用 IBM M&A Accelerator 管理您的并购数据和活动，而不是使用多个互不关联的工具，减少交易中的混乱。这一市场领先的解决方案将您的并购数据和团队整合在一起，为您提供实时的 360 度交易视图，让您能够专注于价值获取并减少干扰。
管理潜在客户定位、执行策略、规划、协同捕获和监控
缩短价值实现时间，提高您满足或超越业务案例的能力
将价值来源与里程碑和关键交易信息联系起来，以提高执行力
为所有利益相关者实时提供单一事实来源
为团队提供预加载的内容和模板，以便快速轻松地进行部署
消除重复性工作、冗长的状态会议和数据追踪的需要
实时管理和跟踪工作计划里程碑、问题、风险、关键决策和协同举措。个性化基于角色的主页。
提供丰富的报告、具有基础分析和交互式图表的仪表板、可编辑报告、快照和报告向导。
管理交易模板并按类型、战略要务、地理位置或其他因素组织清单。
提供完整的文档管理，包括版本控制、锁定、签入、签出和拖放，以轻松上传许多文档。
使用高级项目调度，在整个交易流程中管理多个项目、计划和转型。
强大的权限模型、SSO 和双因素身份验证，确保安全地捕获信息并将信息传递给 PC 或移动设备上的正确团队成员。