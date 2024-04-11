使用 IBM M&A Accelerator 管理您的并购数据和活动，而不是使用多个互不关联的工具，减少交易中的混乱。这一市场领先的解决方案将您的并购数据和团队整合在一起，为您提供实时的 360 度交易视图，让您能够专注于价值获取并减少干扰。