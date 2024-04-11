M&A Accelerator
彻底改变整个交易生命周期的并购执行——管道、尽职调查、整合和剥离
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高速公路的夜景
让并购有条不紊地进行

使用 IBM M&A Accelerator 管理您的并购数据和活动，而不是使用多个互不关联的工具，减少交易中的混乱。这一市场领先的解决方案将您的并购数据和团队整合在一起，为您提供实时的 360 度交易视图，让您能够专注于价值获取并减少干扰。
优势 端到端解决方案

管理潜在客户定位、执行策略、规划、协同捕获和监控

 缩短实现价值的时间

缩短价值实现时间，提高您满足或超越业务案例的能力

 更快地完成交易

将价值来源与里程碑和关键交易信息联系起来，以提高执行力

 单一事实来源

为所有利益相关者实时提供单一事实来源

 简化 AI 部署

为团队提供预加载的内容和模板，以便快速轻松地进行部署

 提高团队生产力

消除重复性工作、冗长的状态会议和数据追踪的需要
管理并购数据的内置功能 基于角色的个性化界面

实时管理和跟踪工作计划里程碑、问题、风险、关键决策和协同举措。个性化基于角色的主页。

 仪表板和记分卡

提供丰富的报告、具有基础分析和交互式图表的仪表板、可编辑报告、快照和报告向导。

 交易模板

管理交易模板并按类型、战略要务、地理位置或其他因素组织清单。

 文档管理

提供完整的文档管理，包括版本控制、锁定、签入、签出和拖放，以轻松上传许多文档。

 协作项目管理

使用高级项目调度，在整个交易流程中管理多个项目、计划和转型。

 安全性、移动性和 API

强大的权限模型、SSO 和双因素身份验证，确保安全地捕获信息并将信息传递给 PC 或移动设备上的正确团队成员。
成功案例 领先的电信公司

项目管理办公室精简为一人，不再需要外部项目管理办公室人员。这降低了交易协同效应的风险和指南，从而显著降低了咨询费用并缩短了实现协同效应的时间。

 领先的农业和食品企业

全球交易管道的整合，以及可量化评测、富有共识的交易标准，为公司团队提供了广泛的可见性和决策框架。这为企业开发和管理人员节省了大量时间。
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