保护输电线路、发电厂及其他公用事业资产免受多余植被的影响是涉及安全领域的问题：电线附近掉落的树枝和过度生长的灌木丛可能会导致断电和野火风险，对人员和财产造成更大的危害。传统的人工检查和固定的日程安排效率低下、响应迟缓，且有可能遗漏严重风险。

IBM Maximo Vegetation Management 可将图像数据、分析和 AI 转化为切实可行的洞察分析，利用这些功能，企业将能够主动识别高风险区域，确定树木修剪任务优先级，降低风险并优化资源利用率。