提前应对植被风险：监控、分析并主动采取行动，以提高运营弹性
保护输电线路、发电厂及其他公用事业资产免受多余植被的影响是涉及安全领域的问题：电线附近掉落的树枝和过度生长的灌木丛可能会导致断电和野火风险，对人员和财产造成更大的危害。传统的人工检查和固定的日程安排效率低下、响应迟缓，且有可能遗漏严重风险。
IBM Maximo Vegetation Management 可将图像数据、分析和 AI 转化为切实可行的洞察分析，利用这些功能，企业将能够主动识别高风险区域，确定树木修剪任务优先级，降低风险并优化资源利用率。
及早识别和应对植被威胁以预防断电。
重点排查高风险区域，减少人工检查和紧急维护成本。
使用关键绩效指标 (KPI) 跟踪植被状况并设定优先项，以确定资产优先级。
通过统一的产品获取数据洞察分析并跟踪工单和执行情况。
借助 IBM Maximo Vegetation Management，公用事业组织将能够主动识别高风险区域和关键资产周边的危险树木。该解决方案将卫星和 LiDAR 图像与人工智能驱动的风险评分相结合，可定位对输电和配电线路构成最大威胁的植被，确保维护和运营负责人将资源集中于关键领域，从而降低断电风险、提高安全性并保障电网可靠性。
借助 IBM Maximo Vegetation Management，保险公司可以利用卫星和 LiDAR 图像，并结合人工智能驱动的风险评分，获取精准的即时洞察分析，了解大型资产组合所处区域的植被风险。这样，保险公司将能够更准确地评估风险、更自信地为保单定价，并标记高风险财产，以便主动采取风险缓解措施。在发生索赔事件时，保险公司还可以利用历史植被数据来验证事件发生前的状况，加快理赔流程并减少欺诈行为，从而降低损失、提高客户信任度，并提升财务绩效。
对于运输公司来说，管理不当的植被可能会屏蔽信号，损坏基础设施，并在铁路、公路和机场沿线造成安全隐患。IBM Maximo Vegetation Management 利用卫星和 LiDAR 图像，并结合 AI 风险评分精准定位风险最高的区域，以监控大片走廊的植被生长情况。通过确定修剪任务优先级和整合工单来提高响应速度，交通运营商可以借此减少延误、保障乘客和货物的安全，并延长关键基础设施的寿命。