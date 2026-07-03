工业组织面临着提高可靠性、减少停机时间、提高运营效率，同时要应对日益增长的复杂性、员工队伍缺口和系统脱节等挑战。很多时候，运营数据、专业知识和决策在各个团队和应用程序中是孤立的，从而减慢了执行速度并限制了工作效率。

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