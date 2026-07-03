将 AI 融入维护、现场执行、可靠性和规划等领域，为每位用户提供正确的洞察分析、建议和行动。
工业组织面临着提高可靠性、减少停机时间、提高运营效率，同时要应对日益增长的复杂性、员工队伍缺口和系统脱节等挑战。很多时候，运营数据、专业知识和决策在各个团队和应用程序中是孤立的，从而减慢了执行速度并限制了工作效率。
IBM Maximo 将 AI 和智能体直接引入维护、可靠性、现场执行和规划工作流。凭借内嵌且可扩展的功能，Maximo 帮助团队挖掘正确的洞察，实现自动化操作，支持工作流中的更优决策，使组织能够更高效、更可靠地大规模运营。
将您最优秀的技术人员的知识、文档和资产历史记录交到每个工作人员的手中，以便现场团队能够更自信地诊断、捕获和完成工作。以自然语言形式访问资产历史记录、故障模式和先前的工作。帮助新员工像经验更丰富的团队一样从容自信地开展工作。
将监控、异常检测、检查洞见与可靠性战略连接起来，使团队能够了解正在发生的事情，确定关键事项，并直接朝着正确的方向前进。以通俗易懂的语言解释异常行为。利用异常检测和状态情报，及早发现潜在问题
为团队提供所需信息，以便他们确定工作优先级、分配资源并确保运营顺畅。Maximo 整合工作、资产和运营数据，帮助组织更快地做出决策，专注于最具价值的活动，并减少延误。将资源与优先事项匹配，优化进度安排，确保关键工作高效完成，同时提高生产力和整体绩效。
关键的不动产和设施信息通常被困在文档中，需要人工查阅和数据输入才能使用。Maximo 使用人工智能驱动的租约摘要来提取和构建关键数据，将文档转换为运营情报，从而提高设施和不动产运营的效率、准确性、合规性和决策能力。
安全团队每天都会收集事件数据，但在成千上万条记录中识别规律通常需要人工操作且耗时较长。IBM Maximo 利用 AI 对事件进行分类、筛选出类似事件，并帮助团队更快地发现反复出现的风险，从而改进调查工作、提高报告准确性，并在小事件演变为重大事故之前采取行动
超越孤立的洞察分析。Maximo 可帮助团队协调审批、工作流和互联工具，以便 AI 能够通过治理和控制来帮助推进整个运营部门的工作。借助 IBM 和合作伙伴的能力，通过互联工具扩展 Maximo 功能。跨团队、工具和系统的协调工作流程
68% 的设施操作人员和技术人员年龄在 45 岁以上。经验丰富的员工即将退休，集体知识正在消失，新员工需要比以往任何时候都更快地成为老手1
85% 运营商正面临数据质量低劣、零散的问题。员工每天有近三分之一的时间都花在查找信息上，这不仅浪费了宝贵的时间，还导致决策速度变慢、信心不足。2
站点体验平均扳手时间在 25-35% 之间。技术人员的时间浪费在搜索、记录和上报等非扳手活动上。信号、历史记录、手册、计划和决策贯穿各个系统和角色。耗费在搜索上的时间，便是耗费在行动上的时间。3
由于员工需要不断切换平台、系统和工作流程，组织会因频繁切换工作环境而损失高达 40% 的生产力。4
从第一天起就开始提供价值，而无需针对大多数用例训练模型或培训用户。
通过角色感知的方式访问运营数据、记录和工作流程，让每个团队成员都能以他们需要的方式看到他们需要的内容并采取行动。
通过设计保证遵守 Maximo 的安全、权限和访问控制规定。AI 继承了您的运营已经信任的相同治理机制。
将 AI 植根于资产历史记录、工作历史记录、程序和运营环境中。回答和建议反映了您的实际运营情况。
1) “Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help”，IFMA，2025 年 11 月
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations”，Autodesk
3) M. Rahman，“Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization”，J. Ind Intell.，第 3 卷，第 4 期，172–188 页，2024 年
4) “Orgs run the numbers to multiply productivity”，Deliotte，2025 年 1 月