使用可定制的天气预报网站小部件，只需几行代码即可嵌入受欢迎的天气和交通网络内容，以帮助吸引访客再次访问。
使用 Max Web 将即插即用工具和交互式内容集成到您的网站中。通过使用天气预报网络小部件，您将能够显示有效的天气数据，有助于吸引访客和广告商。
通过我们可定制的天气预报小部件，利用准确可靠的信息的力量，展示您的品牌，同时帮助您更好地告知您的观众。
使用 Max Web 提供当前天气状况、预报数据以及信息丰富的天气和交通地图，让访客持续关注您的网站。
通过提供准确信息的天气雷达网站小部件，在用户最需要时提供基于地域的天气或交通信息。
事实证明，嵌入高价值的赞助可以在恶劣天气期间，给网站带来最多的广告展示次数，以每千次展示费用 (CPM) 计算。
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
将天气数据集成到令人惊叹的 3D 交通预测可视图表
借助可自定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
借助复杂的天气技术，以 3D 形式说明您的日常广播
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
使用自动化，将移动端视频观看次数提高多达 13 倍
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出