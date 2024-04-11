专业工具触手可及，播报人员在最紧要关头亦可从容出镜，展示和讲解更为灵动。
Max Studio 是 Max 系统的附加组件，支持气象工作者在进行直播时可以与天气可视化进行交互。获得专利的 MagicTRAK 技术有助于确保广播所需的气象学工具和设备随时可用。Max Studio 就直接附加在专业播报人员的色度键或触摸屏上，因此即使在突发天气报道期间，他们也能始终从容出镜。
使用电视转播工具进行现场互动，进入下一个可视化场景，更改即将出现的场景顺序，并在社交媒体上与观众互动。气象工作者还可以根据需要创建和共享多个级别的天气信息，使用触摸屏或色度键即可访问这些全部功能。
利用 MagicTRAK 技术，播报人员可以在使用色度键或触摸屏的情况下利用最好的气象学工具和设备，在突发的恶劣天气下仍可继续转播。
播报人员可以通过社交媒体纳入观众提交的经历，并现场回复帖子，以帮助促进真实、无脚本的对话。
气象工作者可以快速添加交互性，例如使用电视转播功能和前进到下一个场景，以帮助他们讲述更清晰、更准确的天气故事。
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
将天气数据集成到令人惊叹的 3D 交通预测可视图表
使用自动化，将移动端视频观看次数提高多达 13 倍
利用突发的社交媒体报道，数秒即可将其带到实况转播
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
借助可自定义的天气预报小部件，更好地告知您的观众
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
借助复杂的天气技术，描绘您的日常广播