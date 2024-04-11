Weather Company Max Studio

专业工具触手可及，播报人员在最紧要关头亦可从容出镜，展示和讲解更为灵动。

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Max Studio 如何帮助您提高交互性和吸引力？

Max Studio 是 Max 系统的附加组件，支持气象工作者在进行直播时可以与天气可视化进行交互。获得专利的 MagicTRAK 技术有助于确保广播所需的气象学工具和设备随时可用。Max Studio 就直接附加在专业播报人员的色度键或触摸屏上，因此即使在突发天气报道期间，他们也能始终从容出镜。

使用电视转播工具进行现场互动，进入下一个可视化场景，更改即将出现的场景顺序，并在社交媒体上与观众互动。气象工作者还可以根据需要创建和共享多个级别的天气信息，使用触摸屏或色度键即可访问这些全部功能。
为您的天气播报人员赋能

利用 MagicTRAK 技术，播报人员可以在使用色度键或触摸屏的情况下利用最好的气象学工具和设备，在突发的恶劣天气下仍可继续转播。

 开始实时对话

播报人员可以通过社交媒体纳入观众提交的经历，并现场回复帖子，以帮助促进真实、无脚本的对话。

 打造更具动态的天气预报

气象工作者可以快速添加交互性，例如使用电视转播功能和前进到下一个场景，以帮助他们讲述更清晰、更准确的天气故事。

Max Studio 产品图片

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Max Studio 常见问题解答

开始使用本产品

广播演播室是集成音频和视频制作软件的地方，用于制作电视气象广播。

气象站软件是指任何有助于记录和制作气象广播的软件。这可能包括地图或图形等可视化。

 

气象工作者使用各种各样的工具来创建天气预报，如地图、天气图形、实况转播工具、色度键、触摸屏，甚至可以使用增强现实。

 

否。Max Studio 减少了各个市场所需的硬件数量，从而节省了成本并提高了工作效率。

 

否。Max Studio 是 Max 生态系统的补充解决方案，因此只需学习一个系统，并且所有组件都可以互相无缝集成。
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