Max Studio 是 Max 系统的附加组件，支持气象工作者在进行直播时可以与天气可视化进行交互。获得专利的 MagicTRAK 技术有助于确保广播所需的气象学工具和设备随时可用。Max Studio 就直接附加在专业播报人员的色度键或触摸屏上，因此即使在突发天气报道期间，他们也能始终从容出镜。

使用电视转播工具进行现场互动，进入下一个可视化场景，更改即将出现的场景顺序，并在社交媒体上与观众互动。气象工作者还可以根据需要创建和共享多个级别的天气信息，使用触摸屏或色度键即可访问这些全部功能。