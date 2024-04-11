3D 天气雷达可在恶劣天气报道期间创建令人惊叹的可视化效果、提供准确的数据并提高创建内容的速度和效率。
无论是直播还是跨数字平台，Max Storm 旨在为您的团队提供令人惊叹的可视化效果、准确的天气数据和简化的工作流程，这些对恶劣天气报道至关重要。
利用 3D 天气雷达和图像让观众近乎实时地了解暴风雨，或者通过移动设备吸引观众，同时宣传您的现场直播。Max Storm 助您实现无限可能。
利用 Max Storm 的 3D 天气功能展示吸引人且内容丰富的恶劣天气视图，让复杂的事情更容易为观众所理解。
访问 Storm Slicer 或 Data Scope 等各种工具，带领观众深入了解暴风雨，从而使用户能够精确定位雹心或为观众绘制可能的路线图。
利用快速、高效的工作流程和用户界面，让您第一个播出重要的恶劣天气信息。
VTV 提供吸引人的 3D 天气报告，帮助市民规划一天的行程并在恶劣天气条件下保持安全。
Max Storm 借助 3D 天气雷达，让您能够在恶劣天气报道期间提供令人惊叹的天气可视化效果、准确的数据和高效的工作流程。
凭借 Max 解决方案，作为吸引人、内容丰富的天气广播领先提供商，我们正在巩固我们的地位。
了解在广播中使用顶级天气图形的优点
在评估气象站的天气广播解决方案时需要优先考虑的五个重要领域。
我们整理了有关雷达技术、选项和优点的最常见问题解答。
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
产品入门
3D 天气雷达提供 3D 覆盖范围，包括深度和高度。借助这项技术，您的新闻编辑室可以讲述观众能够理解的、完整且吸引人的故事。
您可以使用 Max Storm 轻松创建高分辨率的交互式气象图。该软件使用来自国家气象局的实时信息，确保准确和最新的天气数据。
Max Storm 使用的数据最多来自五个国家气象局 NEXRAD II 级双极化雷达站点。IBM 旗下公司 The Weather Company 的双极化雷达产品是业内最先进的产品之一，它超越反射率和速度范围，提供相关系数、频谱宽度和差分反射率的访问权限。
不需要。Max Storm 内置于 Max 生态系统中，因此只需学习一个系统，并且所有组件都可以互相无缝集成。
是的。Max Storm 的 Scene Launch 可以像点击气象图一样无缝合并视频。
根据 IBM 委托进行的 2017-2020 年研究，The Weather Company 是世界上最准确的天气预报公司，该研究是 ForecastWatch：2017-2020 年全球和地区天气预报准确性概述中提供的最新、最全面的研究。