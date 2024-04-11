客户成功案例：KCNC-TV 使用增强现实天气预报进行演示，让观众叹为观止 深入了解气象学家如何借助移动设备传播天气故事，以及使用增强现实 (AR) 技术创建吸引人的演示。 阅读成功案例

通过增强现实天气预报讲述交通故事 通过创建在其他任何地方都无法获得的吸引人的内容，成为受众不可或缺的天气预报提供者。在现场或户外使用增强现实预报，让观众随时了解情况。 查看信息图

使用增强现实预报来提高观众保留率 了解为什么增强现实和 3D 天气图形可以帮助保持创新和提高观众保留率。通过 Max Reality 探索预报可能性。 下载电子书

使用高清天气图形区分预报 了解 Max Reality 如何通过差异化演示来帮助提高收视率、评级和广告收入。借助高清天气图形脱颖而出。 阅读解决方案简介

天气图形：终极指南 天气图形是帮助观众了解天气预报的最佳方式。仔细研究天气图形的基础知识，以便更好地在自己的移动或电视广播策略中进行应用。 阅读文章

选择天气广播解决方案的五个注意事项 您的气象站或气象组是否已充分发挥其潜力？发现选择天气广播解决方案的五个注意事项。 阅读文章

广播天气预报技术的创新 The Weather Company 向顶级广播公司和思想领袖征求了他们对天气预报技术创新的意见，以及它将如何影响该行业的未来。看看他们说了什么。 阅读文章

什么是自动化天气预报？ 在人们希望获取准确的实时信息的领域中，通过自动化天气预报脱颖而出。了解有关如何使用自动化天气预报来改进播报体验的更多信息。 阅读文章