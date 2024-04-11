通过先进的增强现实天气技术访问动态电视天气图形、3D 风暴图像和大气活动，以帮助吸引观众并保持其注意力。
Max Reality 借助增强现实天气预报技术的力量，旨在吸引观众并增加他们的观看时长。Max Reality 的功能通过动态电视天气图形、3D 风暴图像和大气活动吸引眼球。它还支持将交通数据与直播演示相集成，以便您可以在观众开始通勤之前告知他们出行状况。
使用 Max Reality 的增强现实天气预报让您的广播从竞争对手中脱颖而出，同时满足观众的高期望。
将您的广播从传统的线性演示转变为 3D 虚拟体验，让观众沉浸在讲故事的新世界中。
利用增强现实天气预报来留住观众并提高观众占有率，成为开拓者。
增强现实使用视觉技术以 3D 交互形式呈现信息，同时简化复杂的数据。此外，在 25-34 岁的群体中，有 55％ 的人表示他们更喜欢使用 AR 进行的天气演示。
让您的广播在竞争中脱颖而出，满足观众对电视的更高期望。 讲述引人入胜的天气故事并解释其对观众的影响，让您的电台脱颖而出。
观众可以通过多种渠道观看，因此您的增强现实平台必须能够适应消费者的需求。
在观众抽看时实施全程报道，引人注目的 3D 雷达将引起观众的兴趣。我们的天气和交通图使广播报道更具吸引力。
Max Reality 利用 Studio、Sky 和 Connect 等所有 Max 平台资产来更好地讲述故事。
深入了解气象学家如何借助移动设备传播天气故事，以及使用增强现实 (AR) 技术创建吸引人的演示。
通过创建在其他任何地方都无法获得的吸引人的内容，成为受众不可或缺的天气预报提供者。在现场或户外使用增强现实预报，让观众随时了解情况。
了解为什么增强现实和 3D 天气图形可以帮助保持创新和提高观众保留率。通过 Max Reality 探索预报可能性。
了解 Max Reality 如何通过差异化演示来帮助提高收视率、评级和广告收入。借助高清天气图形脱颖而出。
天气图形是帮助观众了解天气预报的最佳方式。仔细研究天气图形的基础知识，以便更好地在自己的移动或电视广播策略中进行应用。
您的气象站或气象组是否已充分发挥其潜力？发现选择天气广播解决方案的五个注意事项。
The Weather Company 向顶级广播公司和思想领袖征求了他们对天气预报技术创新的意见，以及它将如何影响该行业的未来。看看他们说了什么。
在人们希望获取准确的实时信息的领域中，通过自动化天气预报脱颖而出。了解有关如何使用自动化天气预报来改进播报体验的更多信息。
MAXimum Earth 是一种基于云的产品，通过扩展我们的高分辨率插图以覆盖全球几乎每个主要城市，进一步提升您的地图体验。
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
产品入门
增强现实技术将计算机生成的图像与现实世界的可视化相结合，形成叹为观止的视觉效果。
增强现实图形由计算机生成，以创建逼真且引人入胜的图像。Max Reality 的增强现实图形包括 3D 天气图、降雨总量、其他图表预报和洪水影响等内容。
增强现实技术可用于将天气状况直接呈现在场景中，而无需气象学家身处其中。它还可以创建令人惊叹的视觉图形来展示预报，从而帮助观众了解影响并保持参与度。
Max Reality 使用增强现实技术将现实生活中的天气事件与图形、文本和视频叠加相结合，绘制全面的天气状况图。
通过使用 Max Reality，工作站可以在演播室或户外将故事变为现实。增强现实技术使用图形来吸引观众，并在天气广播中保持他们的注意力。
不需要。虽然 Max Reality 使用尖端的增强现实技术，但它已集成到组织的现有 Max 工具包中，不需要额外的员工。The Weather Community 中的预制场景可以作为起点。
是的。Max Reality 可以整合交通数据和图形，为故事添加另一个维度，以显示天气如何影响观众的日常通勤。