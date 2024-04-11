Weather Company Max Reality

通过先进的增强现实天气技术访问动态电视天气图形、3D 风暴图像和大气活动，以帮助吸引观众并保持其注意力。

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增强现实图形对企业有何帮助

Max Reality 借助增强现实天气预报技术的力量，旨在吸引观众并增加他们的观看时长。Max Reality 的功能通过动态电视天气图形、3D 风暴图像和大气活动吸引眼球。它还支持将交通数据与直播演示相集成，以便您可以在观众开始通勤之前告知他们出行状况。
提供吸引人的电视天气图形

使用 Max Reality 的增强现实天气预报让您的广播从竞争对手中脱颖而出，同时满足观众的高期望。

 让受众体验身临其境的增强现实技术

将您的广播从传统的线性演示转变为 3D 虚拟体验，让观众沉浸在讲故事的新世界中。

 利用新的预测技术

利用增强现实天气预报来留住观众并提高观众占有率，成为开拓者。
Max Reality 的关键功能
高品质增强现实图形

增强现实使用视觉技术以 3D 交互形式呈现信息，同时简化复杂的数据。此外，在 25-34 岁的群体中，有 55％ 的人表示他们更喜欢使用 AR 进行的天气演示。
视觉盛宴演示

让您的广播在竞争中脱颖而出，满足观众对电视的更高期望。 讲述引人入胜的天气故事并解释其对观众的影响，让您的电台脱颖而出。
跨渠道集成

观众可以通过多种渠道观看，因此您的增强现实平台必须能够适应消费者的需求。
3D 天气和交通

在观众抽看时实施全程报道，引人注目的 3D 雷达将引起观众的兴趣。我们的天气和交通图使广播报道更具吸引力。
与其他 Max 系统协同工作

Max Reality 利用 Studio、Sky 和 Connect 等所有 Max 平台资产来更好地讲述故事。

Max Reality 产品图片

Max Reality 资源

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Max Reality 常见问题解答

产品入门

增强现实技术将计算机生成的图像与现实世界的可视化相结合，形成叹为观止的视觉效果。

增强现实图形由计算机生成，以创建逼真且引人入胜的图像。Max Reality 的增强现实图形包括 3D 天气图、降雨总量、其他图表预报和洪水影响等内容。

增强现实技术可用于将天气状况直接呈现在场景中，而无需气象学家身处其中。它还可以创建令人惊叹的视觉图形来展示预报，从而帮助观众了解影响并保持参与度。

Max Reality 使用增强现实技术将现实生活中的天气事件与图形、文本和视频叠加相结合，绘制全面的天气状况图。

通过使用 Max Reality，工作站可以在演播室或户外将故事变为现实。增强现实技术使用图形来吸引观众，并在天气广播中保持他们的注意力。

不需要。虽然 Max Reality 使用尖端的增强现实技术，但它已集成到组织的现有 Max 工具包中，不需要额外的员工。The Weather Community 中的预制场景可以作为起点。

是的。Max Reality 可以整合交通数据和图形，为故事添加另一个维度，以显示天气如何影响观众的日常通勤。
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