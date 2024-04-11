使用可定制的移动小部件轻松嵌入备受喜爱的天气和交通移动内容，以帮助用户回访更多内容。
Max Mobile Widgets 可将可定制的天气预报和雷达图整合到现有的移动应用程序中，从而提高客户参与度。根据即将到来的天气模式向用户提出建议，从而影响客户并增加收入。
Max Mobile Widgets 还支持企业为用户发布当前、每小时甚至每日天气预报。此外，这些小部件是可定制的，因此企业可以根据即将出现的天气模式向观众提出建议，以匹配企业的品牌并帮助增加收入。
提供特定时间、地点或事件的天气信息，以使用移动天气小部件提高参与度。
通过更新的超本地天气和交通内容增加品牌价值。
通过当前、每小时或每日天气预报帮助用户为即将出现的天气做好准备，从而提高观众满意度。
适用于户外场地的天气小部件提供预报和警报，有助于在恶劣天气下确保粉丝和员工的安全。
天气会影响粉丝的体验，包括消费者的食品和饮料决定以及他们在活动中停留的时间。
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
为您的团队提供准确的可视化和天气数据