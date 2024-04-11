Max Mobile Widgets 可将可定制的天气预报和雷达图整合到现有的移动应用程序中，从而提高客户参与度。根据即将到来的天气模式向用户提出建议，从而影响客户并增加收入。

Max Mobile Widgets 还支持企业为用户发布当前、每小时甚至每日天气预报。此外，这些小部件是可定制的，因此企业可以根据即将出现的天气模式向观众提出建议，以匹配企业的品牌并帮助增加收入。