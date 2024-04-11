通过整合 Max Mobile 产品来应对不断变化的时代，该产品旨在扩大企业的数字影响力、增加收入，并随时随地与受众进行互动。
大多数受众每天都会在查看短信、电子邮件或新闻之前，首先查看天气预报。如果他们打开您的应用程序来查看天气预报呢？
Max Mobile 可以帮助广播公司：
率先向移动设备用户提供全天候的超本地化天气和交通信息。
使用针对视频优化的可配置卡片，与移动设备受众进行互动。
借助个性化的移动广告策略和创新的赞助体验通过用户交互赚取利润。
将准确、更新的天气数据集成到无广告的移动界面中，其中包括 24 小时未来雷达、15 天预报、30 英里闪电警报和 Weather InSight 等高级功能。
下载此演示应用程序，了解 Max Mobile 如何帮助真实客户在各种设备上与移动设备受众进行互动。
了解这款移动应用程序如何帮助企业增加新收入、改善用户体验并提高广告跟踪率。
了解 The Weather Company 帮助企业提升数字收入的多种方式。
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
为您的团队提供准确的可视化和天气数据