Weather Company Max Mobile

通过整合 Max Mobile 产品来应对不断变化的时代，该产品旨在扩大企业的数字影响力、增加收入，并随时随地与受众进行互动。

Max Mobile 申请演示
Max Mobile 对企业有何帮助

大多数受众每天都会在查看短信、电子邮件或新闻之前，首先查看天气预报。如果他们打开您的应用程序来查看天气预报呢？

Max Mobile 可以帮助广播公司：

  • 通过活跃用户获利
  • 从竞争中脱颖而出
  • 利用人工智能驱动的个性化内容提高用户参与度
  • 提供专属天气体验
通过移动设备扩大品牌影响力

率先向移动设备用户提供全天候的超本地化天气和交通信息。
提升移动用户参与度

使用针对视频优化的可配置卡片，与移动设备受众进行互动。
增加广告收入

借助个性化的移动广告策略和创新的赞助体验通过用户交互赚取利润。
改善用户体验

将准确、更新的天气数据集成到无广告的移动界面中，其中包括 24 小时未来雷达、15 天预报、30 英里闪电警报和 Weather InSight 等高级功能。
Max Mobile 资源

了解有关 Max Mobile 如何为企业提供帮助的更多信息。
体验 Max Mobile 的实际应用

下载此演示应用程序，了解 Max Mobile 如何帮助真实客户在各种设备上与移动设备受众进行互动。

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了解这款移动应用程序如何帮助企业增加新收入、改善用户体验并提高广告跟踪率。

阅读产品简介 与 The Weather Company 一起呼风唤雨

了解 The Weather Company 帮助企业提升数字收入的多种方式。

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