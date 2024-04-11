使用这款天气广播应用程序，可以直接通过移动设备近乎实时地准确控制和可视化观众所看到的内容。
使用屡获殊荣的 iPad 天气应用程序 Max Connect，直播主播能够近乎实时地与节目元素交互。借助专业且高度直观的界面，播音员能够直接通过移动设备控制和可视化观众所看到的内容。这包括直接通过平板电脑访问系统中的任何数据或工具、与增强现实对象进行交互以及整合来自社交媒体观看者提交的故事。
使用增强现实和强大的远程可视化工具平移和缩放地图，选择预设绘图和查询工具，并在平板电脑上绘图以更好地进行情境叙事。
由于 Max Connect 安装在移动设备上，因此您可以在恶劣天气更新期间专注于提供救生信息，而无需停止相机拍摄功能。
使用 Max Connect 从现场实时跟踪风暴，同时可以完全访问所有 Max Storm 数据，并能够显示和查询最新的监测和警告。
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
Max Connect 支持播音员在天气地图上进行平移和缩放、选择预设绘图和查询工具并直接在 iPad 平板电脑上绘图，然后可以在直播中观看。
Max Connect 让您运用天赋直接掌控一切。只需轻扫屏幕即可完成推进点击、缩放和平移等操作，而且还可以轻松地用绘图突出显示重要信息。此外，还可以利用 Max Connect 在户外播放天气预报。
不需要，Max Connect 通过软件在客户提供的 iPad Pro 设备上运行。
不需要。Max Connect 内置于 Max 生态系统中，因此只需学习一个系统，并且所有组件都可以互相无缝集成。
Max Connect 需要客户采购的 iPad Pro 设备，且具有至少 3 GB 的可用存储空间。Max Connect 还要求在运行 Max V6.3 或更高版本的最低 HP Z820 系统上安装 Max 工作站。
根据 IBM 委托进行的 ForecastWatch 2017-2020 年研究：2017-2020 年全球和地区天气预报准确性概述，The Weather Company 是世界上最准确的天气预报公司。