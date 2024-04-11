使用屡获殊荣的 iPad 天气应用程序 Max Connect，直播主播能够近乎实时地与节目元素交互。借助专业且高度直观的界面，播音员能够直接通过移动设备控制和可视化观众所看到的内容。这包括直接通过平板电脑访问系统中的任何数据或工具、与增强现实对象进行交互以及整合来自社交媒体观看者提交的故事。