IBM® MaaS360 统一终端管理 (UEM) 解决方案旨在帮助您管理和保护一线员工的设备、应用程序和数据，无论其位于何处，都能提高其工作效率，确保良好的体验。借助 MaaS360，IT 经理能够有效地执行数字计划，其中涉及大规模的专用设备、非 GMS、信息亭、坚固型设备以及 IoT 的部署和管理。该解决方案还支持在遇到问题时通过单个控制台进行实时远程故障排除。

MaaS360 支持在 iOS、Android、iPadOS、Android Open Source Project (AOSP)、Amazon FireOS、Santok、Windows 上运行的一线设备。

IT 管理员拥有易于使用的移动设备管理 (MDM) 解决方案，可帮助他们配置和部署专用设备或允许针对特殊用例锁定移动设备，同时确保身份管理并通过内置威胁管理在整个生命周期中提供保护。