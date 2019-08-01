IBM® MaaS360 统一终端管理 (UEM) 解决方案旨在帮助您管理和保护一线员工的设备、应用程序和数据，无论其位于何处，都能提高其工作效率，确保良好的体验。借助 MaaS360，IT 经理能够有效地执行数字计划，其中涉及大规模的专用设备、非 GMS、信息亭、坚固型设备以及 IoT 的部署和管理。该解决方案还支持在遇到问题时通过单个控制台进行实时远程故障排除。
MaaS360 支持在 iOS、Android、iPadOS、Android Open Source Project (AOSP)、Amazon FireOS、Santok、Windows 上运行的一线设备。
IT 管理员拥有易于使用的移动设备管理 (MDM) 解决方案，可帮助他们配置和部署专用设备或允许针对特殊用例锁定移动设备，同时确保身份管理并通过内置威胁管理在整个生命周期中提供保护。
3 年内投资回报提高 191%。1
管理超过 1,000 万台设备。
平均设置时间为 2 分钟。
IT 管理员可以使用多种设备设置和注册机制以及适合基于用例的环境的不同部署配置文件，批量部署一线员工设备。具有不同 OEM 生态系统的远程部署选项可用于无缝实施。
为您的最终用户提供远程应用程序设置和更新，以提高一线员工的工作效率。通过适合现有更新流程的定制应用程序更新来增强员工体验，以避免停机。
MaaS360 允许 IT 管理员设置具有用户安全性的设备管理，以避免任何数据泄露，从而允许最终用户以受保护的方式共享设备。共享设备的设置非常简单，并且完全由 IT 管理员控制，具体取决于用例。
无需将用户部署在远程位置即可管理设备。借助 MaaS360 的功能，IT 管理员可以管理远程位置的显示设备，以及严格控制的信息亭设备，并确定定制访问权限。
执行端到端定制设备的快速部署和管理。MaaS360 支持 GMS 和非 GMS 设备管理，以及 Android Open Source Project (AOSP) 平台。
通过内置身份管理保护用户和公司数据。控制访问管理、设置身份验证规则、单点登录 (SSO) 和多重身份验证 (MFA)，以保护对公司信息的访问。
MDM 是部署任何 UEM 的基础。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能。这是任何移动设备管理平台的基础。
IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 本质上管理着所有类型的设备和不同行业的用例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。
IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还可在单个控制台中提供安全性和端点管理功能，具有 AI 驱动且切实可行的风险洞察、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业策略的移动安全选项。
使用 IBM Cloud 产品时，贵公司可在不影响安全性、隐私保护或风险级别的情况下，快速扩展和适应不断变化的业务需求。了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息。根据您选择的版本，此产品符合以下行业和全球合规标准。
如需了解特定产品版本的合规性和认证详情，请参阅云服务数据安全和隐私产品简介。
1《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。