IBM LTO Ultrium 9 数据盒带 (LTO 9) 的存储容量比上一代多出 50%，可实现长期数据保存和快速、可靠的数据访问。第九代 LTO Ultrium 磁带介质可提供 18 TB 的原生容量和高达 45 TB 的压缩容量，从而实现更高的效率和性能。从 IBM 购买 LTO 9 数据盒带可以让您安心地从值得信赖、经过时间考验的磁带技术领导者那里采购介质。了解 LT0 9 如何帮助您管理爆炸式数据增长，维持快速、可靠的数据访问并确保业务弹性。