IBM® LTO Ultrium 8 数据磁带盒 (LTO 8) 的存储容量是上一代的两倍，支持长期保留数据和快速、可靠的数据访问。第八代 LTO Ultrium 磁带介质可提供 12 TB 的未压缩容量和高达 30 TB 的压缩容量，实现了更高的效率和性能。
从 IBM 购买 LTO 8 数据磁带盒，安心享受可靠、久经考验的科技领导者带来的存储介质。了解 LT0 Ultrium 8 如何帮助管理爆炸式数据增长，维持快速、可靠的数据访问，并确保业务弹性。
大容量、高性能和卓越的可靠性
借助 12 TB 未压缩容量和高达 30 TB 的压缩容量获得更好的性能，并减少磁带盒数量、空间和人工操作。
借助磁带盒的便携性促进远程离线数据存储，提供卓越的安全性，防范自然或人为威胁。
从磁带检索文件，而不是依赖第三方应用程序。这样可以改善数据访问并降低许可成本和依赖性。
促进远程、离线数据存储，以更好地防御可能影响在线或现场数据存储的自然威胁或人为威胁。
利用 IBM Spectrum Archive，可以为数据文件编制索引，以便于使用目录树结构和拖放功能进行搜索和检索。
与供应商磁带机和自动化产品兼容。利用基于开放式标准的磁带技术降低数据存储投资风险。
提供可重写和一次写入多次读取 (WORM) 的磁带盒型号，并带有自定义的空白嵌入式 RFID 磁带盒标签。
了解与 LTO Ultrium 7 相比，LTO Ultrium 8 磁带机采用的增强型磁带技术如何提供更高的容量、性能和可靠性。
了解 IBM 的磁带介质质量策略、IBM 方法的优势以及它数十年来如何在市场上大获成功。
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