作为可在任何云上运行的开放、可扩展数据和 AI 平台的一部分，部署于 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Knowledge Catalog 可提供全面的功能。

作为云原生服务基础集的一部分，IBM Knowledge Catalog 提供以下服务：

不限数量的目录和资产

访问所有连接类型

支持适用于 IBM Cloud Pak for Data 和 IBM Knowledge Catalog InstaScan 服务的 IBM® Infosphere® Information Regulatory Accelerator 的入口点

可使用所有功能，包括数据质量、沿袭、提炼、参考数据管理和高级工作流等

通过 30 分钟的免费咨询，与 IBM 专家一起探索全套功能和其他详细信息。