有限数量的资产和用户。可访问大多数功能，包括概要分析、词汇表、治理和策略实施。
为用户构建功能强大的自助服务知识目录。
用于分析数据质量、通过工作流程管理更新以及使用 AutoPrivacy 的高级功能。
平台资产目录
1
1
1
其他目录
2
无限制
无限制
目录中的连接资产
无限制
无限制
无限制
每个目录的其他资产
50
每月按资产付费
每月 100,000 个 + 超出部分付费
类别
10
10,000
10,000
业务术语
300
无限制
无限制
参考数据集
20（每个数据集 3,000 行）
5000（每个数据集 3,000 行）
5000（每个数据集 3,000 行）
自定义工件关系
自定义类别角色
5
5
50
管理报告
Knowledge Accelerators
资产活动
每月计算使用量
25 CUH
按 CUH 用量付费
2500 CUH + 超出部分付费
使用您自己的密钥加密存储
HIPAA 就绪
是（仅限达拉斯地区）
是（仅限达拉斯地区）
资产备份
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
作为可在任何云上运行的开放、可扩展数据和 AI 平台的一部分，部署于 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Knowledge Catalog 可提供全面的功能。
作为云原生服务基础集的一部分，IBM Knowledge Catalog 提供以下服务：
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。