主页 人工智能与机器学习 Knowledge Catalog 定价
免费试用
插图显示产品 Knowledge Catalog 质量得分
IBM Cloud Pak® for Data as a Service 定价
从三个级别的管理服务中进行选择 Lite 套餐 免费

有限数量的资产和用户。可访问大多数功能，包括概要分析、词汇表、治理和策略实施。

 Standard 套餐 即付即用目录定价

为用户构建功能强大的自助服务知识目录。

 查看定价 企业版 每个实例 18,300* 美元起

用于分析数据质量、通过工作流程管理更新以及使用 AutoPrivacy 的高级功能。

 查看定价

平台资产目录

 

1

1

1

其他目录

 

2

无限制

无限制

目录中的连接资产

 

无限制

无限制

无限制

每个目录的其他资产

 

50

每月按资产付费

 

每月 100,000 个 + 超出部分付费

 

类别

10

10,000

10,000

业务术语

 

300

无限制

无限制

参考数据集

 

20（每个数据集 3,000 行）

 

5000（每个数据集 3,000 行）

 

5000（每个数据集 3,000 行）

 

自定义工件关系

 

自定义类别角色

 

5

5

50

管理报告

 

Knowledge Accelerators

 

资产活动

 

每月计算使用量

 

25 CUH

 

按 CUH 用量付费

 

2500 CUH + 超出部分付费

 

使用您自己的密钥加密存储

 

HIPAA 就绪

 

是（仅限达拉斯地区）

是（仅限达拉斯地区）

资产备份

 
试用 试用

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
适用于 IBM Cloud Pak for Data 的 IBM Knowledge Catalog

作为可在任何云上运行的开放、可扩展数据和 AI 平台的一部分，部署于 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Knowledge Catalog 可提供全面的功能。

作为云原生服务基础集的一部分，IBM Knowledge Catalog 提供以下服务：

  • 不限数量的目录和资产
  • 访问所有连接类型
  • 支持适用于 IBM Cloud Pak for Data 和 IBM Knowledge Catalog InstaScan 服务的 IBM® Infosphere® Information Regulatory Accelerator 的入口点
  • 可使用所有功能，包括数据质量、沿袭、提炼、参考数据管理和高级工作流等

通过 30 分钟的免费咨询，与 IBM 专家一起探索全套功能和其他详细信息。
采取下一步行动

试用 IBM Knowledge Catalog，并激活业务就绪型数据用于活动元数据支持的 AI 和智能分析。

 免费试用
脚注

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。