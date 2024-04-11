在单个便利的仪表板中查看过去和现在的收集情况。按员工或系统搜索当前合法的扣留和收集。避免无意中处理扣留的数据。在您的凭单系统中自动记录法律请求。在收集工作簿中提供完整的扣留和收集说明，以及完整且相关的保管人和数据参数。在整个数据收集团队中共享任务和作业列表。