主页 业务自动化 Atlas IT eDiscovery Process Management IBM Atlas IT eDiscovery Process Management
自动进行 IT 和法律人员之间关于发现要求和事实的沟通
带蓝色和紫色圆圈的黑色背景
IBM 和 Breakwater 解决方案

IBM 现已与 Breakwater Solutions 建立新的合作伙伴关系，并将 IBM Atlas IT eDiscovery Process Management 转移到对方的产品组合中。请在此处了解有关此合作伙伴关系的更多信息。

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促进 IT 和法律人员之间的证据开示

IBM® Atlas IT eDiscovery Process Management 可自动在 IT 和法律人员之间就证据开示要求和事实进行通信，其中包括操作项分配、通知、警报、工作规划以及通过扣留和收集来进行的搜索。IBM Atlas IT eDiscovery Process Management 对 Atlas eDiscovery Process Management 进行了扩展，从而为法律、IT 和业务线经理提供带工作流程的单一记录系统。
协调证据开示任务

提供有效协调证据开示任务的能力，以便更轻松地管理、查找和查看收集数据。

 协调 IT 收集任务管理

通过协调法律和 IT 员工之间的 IT 收集任务管理工作，避免代价高昂的重复工作。

 简化收集工作流程

通过更好的浏览、查看和记录功能提升您的收集工作流程。

 提供收集模板

使用针对不同数据源类型的收集模板，从而减少人工操作并提高收集数据的准确性。

 实现工作量可见性

帮助全面了解发现工作负载和资产，以改善规划和资源分配。
主要功能
协调证据开示任务

在单个便利的仪表板中查看过去和现在的收集情况。按员工或系统搜索当前合法的扣留和收集。避免无意中处理扣留的数据。在您的凭单系统中自动记录法律请求。在收集工作簿中提供完整的扣留和收集说明，以及完整且相关的保管人和数据参数。在整个数据收集团队中共享任务和作业列表。
简化收集工作流程

按保管人查看收集说明、捕获注释并上传数据，以及记录存储在 Atlas 产品外部的已收集信息的所在位置。按托管人浏览事件集，或跨多个事件按托管人浏览收集要求。在单个页面上查看相关说明，包括全面的员工信息。浏览法律人员针对保管人数据集、参数和日期范围的注释。快速识别针对某一集合已完成的工作。
深入了解证据开示工作量和资产

按个人查看打开和关闭的任务，并查看单个人员的工作量状态。获取针对未来季度的准确预测和自动更新，从而改善人员规划。使 IT 资源与预计工作量保持一致。通过仪表板按员工、证据开示类型和资产类别分别查看工作量。搜索已解雇的员工，以确定当前的扣留和收集。在适当的时候处理已解雇员工的数据。
协调 IT 收集任务管理

支持针对数据收集者的全面、精确说明以及自助服务选项。使用专为证据开示协调员设计的收集作业仪表板来跟踪工作量，并按系统、托管人和收集者分别查看报告。从列表中选择一项任务，并补全其部分或全部元素。自动记录、索引和更新通过 Atlas 产品收集的已上传文档的审核跟踪。使用所选 Atlas 和数据库产品的数据库索引功能对文档类型建立索引。
提供针对不同数据源类型的收集模板

从多个收集模板中进行选择，其中包括为收集请求者提供的填空功能。使用相应的收集模板设置数据源（包括电子邮件、文件共享和应用程序），从而创建收集工作流程。为数据源指定证据开示委托人或管理员。通过与 IBM Disposal and Governance Management for IT 合作，扩展为更大、更详尽的数据源池。
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