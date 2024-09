IBM® Atlas IT eDiscovery Process Management 可自动在 IT 和法律人员之间就证据开示要求和事实进行通信,其中包括操作项分配、通知、警报、工作规划以及通过扣留和收集来进行的搜索。IBM Atlas IT eDiscovery Process Management 对 Atlas eDiscovery Process Management 进行了扩展,从而为法律、IT 和业务线经理提供带工作流程的单一记录系统。