在每次互动中提供准确的交付承诺。在登录页面、产品详情页面、购物车和结账页面为客户提供多种送货和取货选择。商品列表和详情页面均包含预计送达日期 (EDD)，在线销售额可增长 1% - 3%。
提高数字转化、实时全球库存可视化和店内销售，同时提高全渠道盈利能力。优化采购决策，减少分批出货，将在线订单履约的运输成本降低 6%-12%。
利用人工智能驱动的数据，根据客户选择或成本效率推荐明智的决策。避免与库存过剩相关的成本，减少对库存营运资金的投资，使总体库存成本降低 3% - 7%。
年度最低订单行
100,000
100,000
100,000
交易 API + 每个订单行的事件
300
500
800
无限制的配送地点
承运人配置管理
基于规则的承诺
考虑发货地点处理时间
考虑发货地点提前期
考虑配送地点容量
考虑承运人取件时间表
最早交付承诺
尽量减少发货次数承诺
基于规则的安全库存
基于成本的承诺
未来库存承诺
实时库存可视化
考虑承诺的转移规则
节点级库存
配送组可用性
产品搜索时的实时库存和 EDD
库存审计和搜索
可用性事件发布
结果说明
收益报告
优化单个订单模拟器
智能安全库存
基于 AI 的优化，避免降价
基于 AI 的优化，避免缺货
可持续成果
投资回报率收益
反馈分析
定制和可扩展性
API 优先（无头）
oAuth 支持
JWT 支持
管理用户界面
库存操作（API + 事件）调节阈值
3,000 万
5,000 万
8,000 万
本地化支持
活动
数据导出到云对象存储器
技术支持
基本支持
标准支持
标准支持
计费
每月、每季度或每年
每月、每季度或每年
每月、每季度或每年
运行时间 SLA
99.9%
99.9%
99.9%
高级支持
额外的交易 API 和事件
百万（单位）
百万（单位）
百万（单位）
附加测试实例
按月计费
按月计费
按月计费
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
订单行是订单中与美元价值相关联的任何细列项目。如果订单行在 IBM® Cloud 中不可用，则它将等同于称为库存操作的授权 APIS 或事件的数量。
只有与供应、需求、可用性、预订、预计交货或提货日，或者优化相关的交易 API 才会计入权利。引发的所有已启用事件都将计入权利。
IBM 支持人员可以告知您，且 IBM 将在未来开放一个自助服务门户，其中包含有关权利和使用情况的信息。
我们将根据您所用版本的价格结构，依据超额使用合同条款向您收取费用。
如果您使用的 API 和事件数一直都超出当前层级，则 IBM 建议升级到下一个层级。下一层级始终会提供更多功能及额外的库存操作。
如果您的所有商品交易量超过 50,000 美元，则可购买高级支持。
任何版本都涵盖生产环境和非生产环境。您可以根据需要购买额外的非生产环境。