感谢您注册 IBM Sterling Intelligence Promising 试用版。试用版提供 30 天的免费试用。
您将在几分钟内收到一封电子邮件，其中包含访问 IBM Sterling Intelligence Promising 试用版的后续步骤，借助试用版，您将了解到 IBM 如何通过实时库存可视化和准确的交货日期承诺来帮助您提高销售额并赢得新客户。
在试用版中，您可以试用的产品功能包括：
试用版是免费的。
试用期为 30 天。
这是用户对产品的只读形式的浏览，也是购物者对买家体验的预览。
我们建议他们单独请求获取试用版，以便获得 30 天的完整访问权限。
IBM Sterling Intelligence Promising 和在您的 Internet 浏览器上运行的试用版。您无需下载任何软件。
试用期为 30 天。30 天后如需继续探索，您可以再次申请试用或者预约咨询。
30 天后，您的用户名和密码将自动过期。您无需手动取消试用。
IBM 支持人员可以告知您，且 IBM 将在未来开放一个自助服务门户，其中包含有关权利和使用情况的信息。
我们将根据您所用版本的价格结构，依据超额使用合同条款向您收取费用。
如果您使用的 API 和事件数一直都超出当前层级，则建议升级到下一个层级。下一层级始终会提供更多功能及额外的库存操作。
点击右下角的“欢迎洽谈”按钮。
是的，您可以通过我们产品网页底部的“预约专家咨询”链接请求咨询。
您可以申请咨询，与 IBM 销售顾问讨论并解决您的使用案例，他们可以提供个性化的演示。您还可以访问产品网页和 IBM Sterling Order & Inventory Management 解决方案网页以获取更多信息。
试用帐户可在试用期间或之后随时升级至付费订阅。您可以在此处查看 Sterling Intelligence Promising 的购买选项。
您可以在此处访问免费课程。
您应该申请预约咨询，销售人员可协助您进入概念验证环境。
请查看此链接以了解有关 API 的更多详细信息。
如需更多帮助，请联系我们的 Order Management & Fulfillment 社区，或通过以下电子邮件地址联系 IBM 支持人员：ip@watson-media.zendesk.com。