IBM Sterling Intelligent Promising 试用
登录
IBM Sterling Intelligence Promising 复合图
敬请期待

感谢您注册 IBM Sterling Intelligence Promising 试用版。试用版提供 30 天的免费试用。

您将在几分钟内收到一封电子邮件，其中包含访问 IBM Sterling Intelligence Promising 试用版的后续步骤，借助试用版，您将了解到 IBM 如何通过实时库存可视化和准确的交货日期承诺来帮助您提高销售额并赢得新客户。

在试用版中，您可以试用的产品功能包括：

  • 个性化预计交付日期

  • 为购物者提供实时库存和多种交付选项

  • 管理库存敞口的业务规则

  • 库存搜索和审计

  • 网络管理和履行约束

  • 配置整个网络的承运商服务和时间表

  • 平台如何利用可靠的承运商服务运输时间提供实时承诺

  • 在实时交付承诺中起主导作用的处理时间和承诺规则

常见问题

试用版是免费的。

试用期为 30 天。

这是用户对产品的只读形式的浏览，也是购物者对买家体验的预览。

我们建议他们单独请求获取试用版，以便获得 30 天的完整访问权限。

IBM Sterling Intelligence Promising 和在您的 Internet 浏览器上运行的试用版。您无需下载任何软件。

试用期为 30 天。30 天后如需继续探索，您可以再次申请试用或者预约咨询。

30 天后，您的用户名和密码将自动过期。您无需手动取消试用。

IBM 支持人员可以告知您，且 IBM 将在未来开放一个自助服务门户，其中包含有关权利和使用情况的信息。

我们将根据您所用版本的价格结构，依据超额使用合同条款向您收取费用。

如果您使用的 API 和事件数一直都超出当前层级，则建议升级到下一个层级。下一层级始终会提供更多功能及额外的库存操作。

点击右下角的“欢迎洽谈”按钮。

是的，您可以通过我们产品网页底部的“预约专家咨询”链接请求咨询。

您可以申请咨询，与 IBM 销售顾问讨论并解决您的使用案例，他们可以提供个性化的演示。您还可以访问产品网页IBM Sterling Order & Inventory Management 解决方案网页以获取更多信息。

试用帐户可在试用期间或之后随时升级至付费订阅。您可以在此处查看 Sterling Intelligence Promising 的购买选项。

您可以在此处访问免费课程。

您应该申请预约咨询，销售人员可协助您进入概念验证环境。

请查看此链接以了解有关 API 的更多详细信息。
后续步骤

如需更多帮助，请联系我们的 Order Management & Fulfillment 社区，或通过以下电子邮件地址联系 IBM 支持人员：ip@watson-media.zendesk.com

 IBM Sterling Intelligence Promising 产品文档