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您将在几分钟内收到一封电子邮件，其中包含访问 IBM Sterling Intelligence Promising 试用版的后续步骤，借助试用版，您将了解到 IBM 如何通过实时库存可视化和准确的交货日期承诺来帮助您提高销售额并赢得新客户。



在试用版中，您可以试用的产品功能包括：

个性化预计交付日期





为购物者提供实时库存和多种交付选项





管理库存敞口的业务规则





库存搜索和审计





网络管理和履行约束





配置整个网络的承运商服务和时间表





平台如何利用可靠的承运商服务运输时间提供实时承诺





在实时交付承诺中起主导作用的处理时间和承诺规则