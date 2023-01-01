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网络研讨会 迁移到云：在不稳定的世界中保持稳定运营 使用抽象模型，协助企业在不断变化的环境中开展重新架构工作。

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网络研讨会 可观测性不仅仅是形容监控的新词 了解监控技术领域，研究主要方法的优缺点，深入了解团队如何利用可观测性提高效率和创新性。

网络研讨会 根据 DevOps 的速度进行监控 观看这场网络研讨会，了解为何需要自动化监控来实现成功的 CI/CD，CI/CD 过程如何带来应用程序监控挑战，以及为何手动流程会减慢整个管道的速度。

网络研讨会 叹为观止的最终用户监控 (EUM) 了解 Instana 的 EUM 如何帮助理解每次客户交互并不断改善整体体验。

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网络研讨会 在容器化环境中大海捞针 了解容器和微服务如何在应用程序中造成混乱，以及为什么传统监控工具难以处理容器化应用程序。然后观看 Instana 提供的用于管理容器化微服务应用程序的 APM 解决方案的演示。

网络研讨会 站点可靠性工程的即时服务级别监控 观看这场网络研讨会，了解 DevOps 和 SRE 团队面临的新要求，以及如何利用 Instana 和 Apica 实现即时 SLA 管理。