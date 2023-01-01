注册即将举行的 Instana 网络研讨会，观看现场演示、获取新功能的更新并向我们的产品专家询问您的 Instana 平台问题。
在本期视频中，Martin Fuentes 和 Damian Bieniek 将通过演示为您展示新版本的情况。加入我们，通过 Prometheus 和容器日志在上下文中预览 PV/PVC 指标。
我们的客户早就认识到 Instana 拥有业内最好的 APM 可观测性功能。现在，其他人也开始注意到了，包括 Gartner！在本次网络研讨会中，您可以看到最近两个版本中的新功能。
借助 Instana，用户能够自主管理最动态的应用程序，无论应用程序是在大型机、云提供商还是手机上运行。本次视频还将演示最近两个版本的新功能。
观看我们过去的网络研讨会，了解如何充分利用从移动设备到大型机的可观测性。
使用抽象模型，协助企业在不断变化的环境中开展重新架构工作。
听听云原生转型的成功案例。对可靠性和敏捷性的需求促使 Tipico 从单体架构迁移到云中的微服务。
了解监控技术领域，研究主要方法的优缺点，深入了解团队如何利用可观测性提高效率和创新性。
观看这场网络研讨会，了解为何需要自动化监控来实现成功的 CI/CD，CI/CD 过程如何带来应用程序监控挑战，以及为何手动流程会减慢整个管道的速度。
了解 Instana 的 EUM 如何帮助理解每次客户交互并不断改善整体体验。
了解技术主管应如何安排他们的时间和预算的优先级以及安排在何处，帮助所有者和最终用户以更少的资源更快地进行创新。
观看这场点播网络研讨会，了解监控这类关键的编排应用程序时的绝对必要条件。
了解容器和微服务如何在应用程序中造成混乱，以及为什么传统监控工具难以处理容器化应用程序。然后观看 Instana 提供的用于管理容器化微服务应用程序的 APM 解决方案的演示。
观看这场网络研讨会，了解 DevOps 和 SRE 团队面临的新要求，以及如何利用 Instana 和 Apica 实现即时 SLA 管理。
与我们一起参加 Instana Observability 平台的现场演示研讨会。 在本次会议中，您将了解 IBM Instana 如何帮助理顺混乱的云原生环境，并在应用程序性能异常影响您的客户之前发现问题。