Instana 将来自 Zipkin 跨度的信息无缝集成到基础架构／服务依赖关系图中，并通过自动收集的各种跟踪信息增强 Zipkin 提供的数据。由于 Instana 可以将 AutoTrace™ 数据与来自所有跟踪源（包括 OpenTracing 和 Jaeger）的跟踪数据相关联，因此应用程序项目干系人可以更全面地了解其整体应用程序性能、单项请求／跟踪，以及整个应用程序中的每个基础架构和应用程序组件。

最终，Instana 的

应用程序管理解决方案通过下列关键功能为动态应用程序提供自动 APM 和应用程序基础架构监控：

持续自动发现基础架构的变化

Instana AutoTrace™ 对 Java、基于 .NET、Python、PHP 等编程语言进行无需重启的自动代码检测

重用使用 Zipkin 创建的应用程序跟踪

自动发现受监控服务故障并设定阈值

直观呈现服务依赖关系图

跟踪所有系统的用户请求

应用程序和服务质量监控

全面的监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。Instana 和 Zipkin 为高度动态的环境提供自动监控，并可以选择通过特定应用程序跟踪或性能信息来丰富 Instana 的自动跟踪技术。

Instana 与数据源无关的后端结合了来自 Instana AutoTrace™、Zipkin、OpenTracing、Jaeger 和许多其他数据收集代理程序的配置、性能和运行状况数据，使其成为跨堆栈监控受支持技术最快捷简单的方法，从而提供全面的应用程序洞察。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构组件，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。系统会实时检测应用程序或基础架构中的任何变化，调整依赖关系图和可视化效果。

有关受支持的不同技术传感器和集成的信息，请参阅 Instana 应用程序管理文档。