Zipkin（ibm.com 外部链接）是一种分布式跟踪技术，基于 Google 的 Dapper 论文，可收集有关用户请求流程以及性能测量／指标的信息。作为一种开放且供应商中立的 API，Zipkin 使用户能够在收集数据进行分析，以了解分布式应用程序（特别是应用程序性能）时避免供应商锁定。
Zipkin 使开发者能够在其定制代码库中创建跟踪功能，以深入了解应用程序的特定行为。框架还可以利用 Zipkin 为特定框架提供相同的跟踪功能。
14 天，无需信用卡，完整版本
使用 Zipkin 收集特定代码库中的跟踪是一个手动流程。Zipkin 提供与许多公共库的集成（所谓的检测）。但是，任何独特的内部资料库和框架都必须由开发者手动检测。
Zipkin 检测适用于多种编程语言，可以通过官方渠道或由 Zipkin 社区提供，包括：
Instana 将来自 Zipkin 跨度的信息无缝集成到基础架构／服务依赖关系图中，并通过自动收集的各种跟踪信息增强 Zipkin 提供的数据。由于 Instana 可以将 AutoTrace™ 数据与来自所有跟踪源（包括 OpenTracing 和 Jaeger）的跟踪数据相关联，因此应用程序项目干系人可以更全面地了解其整体应用程序性能、单项请求／跟踪，以及整个应用程序中的每个基础架构和应用程序组件。
最终，Instana 的
应用程序管理解决方案通过下列关键功能为动态应用程序提供自动 APM 和应用程序基础架构监控：
全面的监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。Instana 和 Zipkin 为高度动态的环境提供自动监控，并可以选择通过特定应用程序跟踪或性能信息来丰富 Instana 的自动跟踪技术。
Instana 与数据源无关的后端结合了来自 Instana AutoTrace™、Zipkin、OpenTracing、Jaeger 和许多其他数据收集代理程序的配置、性能和运行状况数据，使其成为跨堆栈监控受支持技术最快捷简单的方法，从而提供全面的应用程序洞察。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构组件，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。系统会实时检测应用程序或基础架构中的任何变化，调整依赖关系图和可视化效果。
有关受支持的不同技术传感器和集成的信息，请参阅 Instana 应用程序管理文档。
准备好开始跟踪（或管理）您的应用程序了吗？首先需要有 Instana 试用版或帐户（ibm.com 外部链接）。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。