部署后，Instana 代理会自动识别所有正在运行的 WebSphere Liberty 实例，然后自动部署和配置 Instana 的监控传感器。Instana 的精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何收集这些指标。为了监控 WebSphere Liberty 运行状况，还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控实例的操作。
为了确定总体服务运行状况，Instana 的 WebSphere Liberty 监控传感器还收集受监控环境的 KPI 以确定其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和来自精选知识库的运行状况特征符，Instana 能够自动检测单个 JVM 或 WebSphere Liberty 实例的问题并创建服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 WebSphere Liberty 监控传感器还收集应用程序服务器以及所有已部署应用程序或服务的配置数据。这样 Instana 就能分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有 WebSphere Liberty 性能和配置信息会汇总到同一个监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
WebSphere Liberty 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别所有相关的服务指标并开始进行监控，无需任何进一步的配置。
Instana WebSphere Liberty 监控包括三种类型的数据，配置数据、性能数据和运行状况特征符：
有关不同传感器的详细信息，请参阅 Instana WebSphere Liberty 管理文档。
配置数据
性能数据
运行状况特征符
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。