部署后，Instana 代理会自动识别所有正在运行的 WebSphere Liberty 实例，然后自动部署和配置 Instana 的监控传感器。Instana 的精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何收集这些指标。为了监控 WebSphere Liberty 运行状况，还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控实例的操作。

为了确定总体服务运行状况，Instana 的 WebSphere Liberty 监控传感器还收集受监控环境的 KPI 以确定其运行状况。

借助人工智能 (AI) 和来自精选知识库的运行状况特征符，Instana 能够自动检测单个 JVM 或 WebSphere Liberty 实例的问题并创建服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。