VictorOps（ibm.com 外部链接）是一款事件响应软件，可以整合日志管理、监控、聊天工具等，通过一站式界面了解系统运行状况。VictorOps 可自动发送警报，以便在合适的时间向适当的人员发出正确的警报。Instana 提供先进的基础架构以及应用程序管理和监控功能，例如：

持续自动发现基础架构的变化

对编程语言进行无需重启的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

端到端跟踪所有系统的全部请求

应用程序和服务质量监控

Instana 与 VictorOps 无缝集成，可自动执行随时待命的事件通知。Instana 编程时已纳入 200 多个精选的运行状况特征符，再加上自动化根本原因分析，自始至终提供精密的警报生成功能。这些警报事件可以有选择地路由到各种消息传递通道，例如电子邮件、Microsoft Teams 和 Slack。这种基本的路由功能非常适合小型团队，但当涉及复杂的大型组织结构时，便需要更细致的待命路由。Instana 已针对这些环境，与 VictorOps 的高级事件路由平台进行集成