Traefik Labs 的 Traefik Proxy 是一个云原生 HTTP 逆向代理和负载平衡器。Traefik Labs 与企业现有的基础架构组件集成，并自动进行动态自我配置，以便在多种不同环境中并跨多种不同环境轻松部署微服务。

Traefik 可以通过简单、直观的界面处理公共云、私有云和混合云中各种环境和协议的大型复杂部署。它还配备了一组强大的中间件，增强其功能，包括负载平衡、API 网关、编排器入口、东西向服务通信等。

Traefik 拦截并将每个传入请求路由到相应的后端服务。 它尤其适合作为 Kubernetes 集群的入口控制器。

与传统的静态配置逆向代理不同，Traefik Labs 使用服务发现从服务本身进行动态配置。它支持所有主要协议，并可通过可配置的中间件灵活管理，以实现负载平衡、速率限制、断路器、制作镜像、身份验证等。

Traefik 和可观察性

跟踪系统允许开发人员可视化其基础架构中的呼叫流。Traefik 使用 OpenTracing 并支持四个跟踪后端，包括 Instana。为了使 Instana 成为跟踪后端，Traefik 支持 YAML、TOML 和命令行界面，用于将 Instana 配置为首选的可观察性供应商。