根据 Tibco 网站（链接位于 ibm.com 外部），Tibco EMS：“TIBCO Enterprise Message Service™，是我们基于标准的 Java™ 消息服务 (JMS) 代理程序，允许任何支持 JMS 的应用程序（无论是本地应用程序还是第三方应用程序）快速轻松地交换消息。经过 JMS 1.1 和 2.0 规范的全面认证，确保与其他应用程序的兼容性，以及采用松散耦合的设计，以减少开销、时间和成本。作为 TIBCO® Messaging 的一部分，该程序支持异构平台的无缝集成，减少系统瓶颈，提高可扩展性，并帮助您更快地响应变化。”
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将 Instana 代理程序部署到包含 Tibco EMS 的主机上后，Instana TIbco EMS 传感器会自动配置并连接到 Tibco。然后，Instana 立即开始监控 Tibco EMS 性能指标，以确保维持顺畅的消息传递。Instana 以 1 秒的粒度收集服务器、主题和队列的 Tibco EMS 性能指标，因此您永远不会错过表明性能问题原因的峰值。
Instana Tibco EMS 监控具有基于专家知识的内置运行状况规则以及内置事件参考。
运行状况特征符
Instana 维护着一个精心策划的运行状况特征符知识库。这个精心策划的运行状况特征符知识库会根据传入的指标进行持续评估，并用于根据用户影响和严重性发出问题或事件警报。 内置事件根据实体失败的运行状况特征符触发问题或事件，而自定义事件则根据任何给定实体个人指标的定义阈值触发问题或事件。
Tibco EMS 内置事件参考示例
事件
说明
指标