根据 Tibco 网站（链接位于 ibm.com 外部），Tibco EMS：“TIBCO Enterprise Message Service™，是我们基于标准的 Java™ 消息服务 (JMS) 代理程序，允许任何支持 JMS 的应用程序（无论是本地应用程序还是第三方应用程序）快速轻松地交换消息。经过 JMS 1.1 和 2.0 规范的全面认证，确保与其他应用程序的兼容性，以及采用松散耦合的设计，以减少开销、时间和成本。作为 TIBCO® Messaging 的一部分，该程序支持异构平台的无缝集成，减少系统瓶颈，提高可扩展性，并帮助您更快地响应变化。”