Splunk（ibm.com 外部链接）是收集、分析和理解机器生成数据的最常用工具之一，包括但不限于服务器和应用程序日志。
Instana 与 Splunk 无缝集成，提供先进的基础架构以及应用程序管理和监控功能：
全面的监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中受支持的技术，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构的变化，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。
如需详细了解受支持的不同技术传感器的信息，请参阅 Instana 管理文档。
Instana 提供的指标和洞察可用于丰富和关联 Splunk 收集的日志数据。
14 天，无需信用卡，完整版本
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中受支持的技术，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构的变化，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。
如需详细了解受支持的不同技术传感器的信息，请参阅 Instana 管理文档。
Instana 提供的指标和洞察可用于丰富和关联 Splunk 收集的日志数据。
Instana 自动部署其 Apache HBase 监控后，会立即绘制出 HBase 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：
收集的一些示例指标包括：
完整列表请参见 Instana Apache HBase 监控文档。
SplunkBase 会提供 Instana Splunk 集成插件。有两种插件可供使用：其中一种插件会处理并直观呈现 Instana 发送的警报事件。另外一种插件则查询并直观呈现通过 Instana REST API 提取的 Instana 数据。
若要将 Instana 警报事件转发到 Splunk，只需在 Instana 设置仪表板中配置 Splunk 连接器，您可以选择要转发的警报。警报信息包括返回 Instana 的深层链接，可从 Splunk 仪表板获取该链接。
可以利用 Instana REST API，在 Splunk 仪表板内查询和直观呈现指标，并集中查看所有信息。
立即下载适用于 Splunk 的 Instana 插件（ibm.com 外部链接）和适用于 Splunk 的 Instana 应用程序（ibm.com 外部链接）。如需详细了解相关集成信息，请参阅 Instana Splunk 文档。
准备好开始了吗？首先需要有 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从 Instana 入门指南开始。