Splunk（ibm.com 外部链接）是收集、分析和理解机器生成数据的最常用工具之一，包括但不限于服务器和应用程序日志。

Instana 与 Splunk 无缝集成，提供先进的基础架构以及应用程序管理和监控功能：

持续自动发现基础架构的变化

对 Java、基于 .NET、Python、PHP 等编程语言进行无需重启的自动代码检测

直观呈现服务依赖关系图

跟踪所有系统 100% 的请求

应用程序和服务质量监控

全面的监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中受支持的技术，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构的变化，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。

如需详细了解受支持的不同技术传感器的信息，请参阅 Instana 管理文档。

Instana 提供的指标和洞察可用于丰富和关联 Splunk 收集的日志数据。