Scala（链接位于 ibm.com 外部）是一种多范式编程语言，它结合了面向对象和函数式编程风格的元素。Scala 由 Martin Odersky 设计，主要由他的公司 Lightbend 以及大型开源社区共同开发。由于 Scala 是 JVM 上最常用的函数式编程语言之一，因此对于使用 Scala 和其他 JVM 语言编写的应用程序和服务，Instana 的 Scala 监视可以提供全面的性能和运行状况管理。

为了解和优化 Scala 应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 JVM 监视不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监视功能：

JVM 实例的发现

零配置运行状况监控

自动跟踪 HTTP 服务端点

面向受支持技术（例如 Spring Boot、Apache Tomcat 等）的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

自动化应用程序和服务发现

全面的 Scala 监视要求对物理主机或虚拟主机、容器、Java 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据）以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务代码的性能具有可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Scala 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。 Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。