Scala（链接位于 ibm.com 外部）是一种多范式编程语言，它结合了面向对象和函数式编程风格的元素。Scala 由 Martin Odersky 设计，主要由他的公司 Lightbend 以及大型开源社区共同开发。由于 Scala 是 JVM 上最常用的函数式编程语言之一，因此对于使用 Scala 和其他 JVM 语言编写的应用程序和服务，Instana 的 Scala 监视可以提供全面的性能和运行状况管理。
为了解和优化 Scala 应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 JVM 监视不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监视功能：
全面的 Scala 监视要求对物理主机或虚拟主机、容器、Java 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据）以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务代码的性能具有可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Scala 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。 Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。
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部署后，Instana 代理会自动识别所有正在运行的 Scala 应用程序实例，然后无需任何手动操作即可部署和配置 Instana 的 Scala 监视传感器，以及附加传感器（用于监视在 JVM 内运行的 Java 应用程序中使用的技术）。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 Java 服务的运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了对 Java 实例的监视。
为了确认整体服务运行状况，Instana Java 监视传感器还会收集受监视 JVM 运行环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精编知识库的运行状况特征符，Instana 会自动检测个别 Java 实例的问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
Instana Scala 监视包括两种类型的数据；性能指标和运行状况特征符：
根据部署到 Scala 应用程序或服务中的技术和框架获取其他指标。
有关不同传感器信息的详细信息，请参阅
Instana Scala 管理文档。
JVM 性能数据
Java 运行状况特征符