Redis 监视
Redis
Redis 监控和性能管理

REmote DIctionary Server (Redis)（ibm.com 外部链接）是容器化微服务应用程序最常用的数据存储技术，Instana 的基础架构和应用程序监控解决方案包括全面的 Redis 监控。Instana 会自动发现所有 Redis 实例，了解 Redis 集群与所有应用程序组件之间的依赖关系/交互，并开始自动监控每个实例的运行状况和性能。

为了帮助 DevOps 优化其 Redis 环境，Instana 将自动化和人工智能应用于 Redis 性能和运行状况监控，包括预测性问题检测和 AI 辅助根本原因分析。Instana 减少了企业在运营中对 Redis 专业知识的需求。
立即开始免费试用！

14 天，无需信用卡，完整版本
Redis 性能与运行状况监控

Instana 会在每个实例的单个组件和应用程序级别监控 Redis KPI（关键性能指标）。Redis 的 KPI 用于实时监控每个实例和集群的运行状况。服务的 KPI 则用于了解 Redis 在整体应用程序中的性能。

Instana 利用包括高级统计分析、Redis 特定知识库规则以及应用型机器学习在内的人工智能 (AI)，实时了解每个 Redis 实例和集群的运行状况。
Redis 性能与配置监控

Instana 的 Redis 监控传感器收集所有关键指标，以确定每个 Redis 实例的运行状况，以及每个节点上所有应用程序请求的性能。跟踪 Redis 配置数据使 Instana 能够监控 Redis 实例的更改，并将这些更改与应用程序性能问题相关联。

Redis 性能和配置数据将汇总到同一个仪表板中，使用户可以集中查看所有相关的 Redis 数据，以便轻松解决问题和优化性能。

Redis 性能监控以若干指标为中心，这些指标与使用 Redis 数据存储服务的 Web 应用程序和微服务与 Redis 的交互相关。Instana 自动识别并收集以下相关指标：
Redis 性能数据

Instana Redis 监控包括三类数据：性能测量、配置数据和运行状况 KPI：

Redis 配置数据

  • 端口
  • 始于
  • 角色
  • 已启用集群
  • 从属

Redis 性能指标

  • 吞吐量
  • 关键命中、未命中、命中率
  • 已过期／已收回密钥
  • 数据库
  • 内存
  • 连接
  • 持久性
  • 慢速日志

Redis 运行状况特征符

  • 内存（消耗、分解片段）
  • 命中率
  • 吞吐量
  • 已拒绝连接
  • 等待时间
  • 调用
  • 误差率
    Redis 传感器安装：入门指南

    准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。

         Instana 试用版或帐户 Instana 入门指南