REmote DIctionary Server (Redis)（ibm.com 外部链接）是容器化微服务应用程序最常用的数据存储技术，Instana 的基础架构和应用程序监控解决方案包括全面的 Redis 监控。Instana 会自动发现所有 Redis 实例，了解 Redis 集群与所有应用程序组件之间的依赖关系/交互，并开始自动监控每个实例的运行状况和性能。

为了帮助 DevOps 优化其 Redis 环境，Instana 将自动化和人工智能应用于 Redis 性能和运行状况监控，包括预测性问题检测和 AI 辅助根本原因分析。Instana 减少了企业在运营中对 Redis 专业知识的需求。