REmote DIctionary Server (Redis)（ibm.com 外部链接）是容器化微服务应用程序最常用的数据存储技术，Instana 的基础架构和应用程序监控解决方案包括全面的 Redis 监控。Instana 会自动发现所有 Redis 实例，了解 Redis 集群与所有应用程序组件之间的依赖关系/交互，并开始自动监控每个实例的运行状况和性能。
为了帮助 DevOps 优化其 Redis 环境，Instana 将自动化和人工智能应用于 Redis 性能和运行状况监控，包括预测性问题检测和 AI 辅助根本原因分析。Instana 减少了企业在运营中对 Redis 专业知识的需求。
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Instana 会在每个实例的单个组件和应用程序级别监控 Redis KPI（关键性能指标）。Redis 的 KPI 用于实时监控每个实例和集群的运行状况。服务的 KPI 则用于了解 Redis 在整体应用程序中的性能。
Instana 利用包括高级统计分析、Redis 特定知识库规则以及应用型机器学习在内的人工智能 (AI)，实时了解每个 Redis 实例和集群的运行状况。
Instana 的 Redis 监控传感器收集所有关键指标，以确定每个 Redis 实例的运行状况，以及每个节点上所有应用程序请求的性能。跟踪 Redis 配置数据使 Instana 能够监控 Redis 实例的更改，并将这些更改与应用程序性能问题相关联。
Redis 性能和配置数据将汇总到同一个仪表板中，使用户可以集中查看所有相关的 Redis 数据，以便轻松解决问题和优化性能。
Redis 性能监控以若干指标为中心，这些指标与使用 Redis 数据存储服务的 Web 应用程序和微服务与 Redis 的交互相关。Instana 自动识别并收集以下相关指标：