借助 Rancher，组织能够管理多个 Kubernetes 集群，而不必担心 Kubernetes 部署带来的典型操作和安全挑战。需要了解不同的应用程序组件如何在 Rancher 和 Kubernetes 中运行，才能监控 Rancher 环境以及在这些集群和容器中运行的应用程序。

监控基于 Rancher 的应用程序，需要在集群、节点、名称空间、部署、Kubernetes 服务和 Pod 层面上的性能可见性。Instana 能自动发现和监控基于 Rancher 的 Kubernetes 应用程序。将 Instana 代理快速安装到集群中后，代理会自动发现环境中运行的所有软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。