Rancher （链接位于 ibm.com 外部）是一款产品，使客户能够在生产中的任何基础架构上运行 K8。根据 Rancher 网站的介绍，“Rancher 是一个为采用容器的团队提供的完整软件堆栈。它解决了管理多个 Kubernetes (K8s) 集群的运营和安全挑战，同时为 DevOps 团队提供了用于运行容器化工作负载的集成工具。”Instana 的 Rancher 自动监控具备与我们一流的 Kubernetes 监控相同的自动监控功能。Instana 应用程序监控 包括自动发现、部署、配置、运行状况确定和性能监控。
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借助 Rancher，组织能够管理多个 Kubernetes 集群，而不必担心 Kubernetes 部署带来的典型操作和安全挑战。需要了解不同的应用程序组件如何在 Rancher 和 Kubernetes 中运行，才能监控 Rancher 环境以及在这些集群和容器中运行的应用程序。
监控基于 Rancher 的应用程序，需要在集群、节点、名称空间、部署、Kubernetes 服务和 Pod 层面上的性能可见性。Instana 能自动发现和监控基于 Rancher 的 Kubernetes 应用程序。将 Instana 代理快速安装到集群中后，代理会自动发现环境中运行的所有软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。
在 Rancher 环境中部署后，Instana Agent 会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。
借助来自其精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监控传感器还收集 Kubernetes、pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有 Kubernetes 性能和配置信息会汇总到同一个监视仪表板中，这个仪表板集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
详细了解如何开始使用 Instana 监控 Rancher 。您可以登录您的帐户或开始 Instana APM 试用 。