Python （链接位于 ibm.com 外部） 已成为当今微服务应用程序开发的多语言中的重要语言之一，这就是为什么 Python 监控是全面应用程序监控策略的关键组成部分。Python 最初由 Guido van Rossum 于 1991 年开发，运作的抽象级高，这使得它能够支持许多不同的编程范式。虽然 Python 监控传统上对于运维来说并不重要（也不可用），但它在微服务中的日益普及，意味着 Python 监控由于其自动内存管理和动态类型系统功能，而比以往任何时候都更加重要。
通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，及其与应用程序基础架构中其他组件的关系。
Instana 代理会自动检测是否存在基于旧版的 Python 或基于微服务的 Python，并安装适当的传感器。
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Instana 的自动 Python 应用程序监控，从自动应用程序发现（任何托管应用程序的结构和组件）开始，到构建实时模型（称为动态图），配置监控代理，并开始收集自动选择的 Python 和 Python 应用程序性能指标。除了关键的 Python 配置、性能和可用性指标之外，Instana 还派生并测试顶级关键性能指标 (KPI)，实时提醒用户任何服务问题。
作为 Instana 的 Python 监控的一部分，自动收集的指标示例：
有关运行时和配置指标的完整列表，请参阅 Python 传感器文档 。
Instana 跟踪所有 Python 配置更改，并将其显示在时间线上，使用户能够跟踪潜在事件的进展。由于环境对于解决问题至关重要，尤其是在过去，所以 Instana 会存储更改事件数据，以防它们在以后的问题中变得相关。
Instana 的 Python 监控传感器，会执行应用程序跟踪和运行时监控。利用 OpenTracing API，开发人员可以轻松地将 Instana 跟踪集成到其他系统中。只需使用“pip install instana”安装软件包，设置环境变量，然后就可以开始了。
Instana Python 应用程序监控开箱即用，包含大量默认运行时指标，包括：
Instana 的 Python 集成非常广泛：允许您使用“trace.type:python”或“entity.type:python”搜索 Python 应用程序和跟踪。Python 支持分布式跟踪，它将自动将跟踪调用与其他支持的语言集成和组合。
通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序性能管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，以及它们与基础架构中其他组件的关系。
有关 Python 应用程序跟踪的更多详细信息，请参阅 Github 上的 Instana 开源 Python Tracer （链接位于 ibm.com 外部）。
准备好开始了吗？首先，您需要一个 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从 Instana 入门指南开始。