Python （链接位于 ibm.com 外部） 已成为当今微服务应用程序开发的多语言中的重要语言之一，这就是为什么 Python 监控是全面应用程序监控策略的关键组成部分。Python 最初由 Guido van Rossum 于 1991 年开发，运作的抽象级高，这使得它能够支持许多不同的编程范式。虽然 Python 监控传统上对于运维来说并不重要（也不可用），但它在微服务中的日益普及，意味着 Python 监控由于其自动内存管理和动态类型系统功能，而比以往任何时候都更加重要。

通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，及其与应用程序基础架构中其他组件的关系。

Instana 代理会自动检测是否存在基于旧版的 Python 或基于微服务的 Python，并安装适当的传感器。