Python 网络监控
Python
Python 网络监控

Python （链接位于 ibm.com 外部） 已成为当今微服务应用程序开发的多语言中的重要语言之一，这就是为什么 Python 监控是全面应用程序监控策略的关键组成部分。Python 最初由 Guido van Rossum 于 1991 年开发，运作的抽象级高，这使得它能够支持许多不同的编程范式。虽然 Python 监控传统上对于运维来说并不重要（也不可用），但它在微服务中的日益普及，意味着 Python 监控由于其自动内存管理和动态类型系统功能，而比以往任何时候都更加重要。

通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，及其与应用程序基础架构中其他组件的关系。

Instana 代理会自动检测是否存在基于旧版的 Python 或基于微服务的 Python，并安装适当的传感器。
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Python 性能和配置指标

Instana 的自动 Python 应用程序监控，从自动应用程序发现（任何托管应用程序的结构和组件）开始，到构建实时模型（称为动态图），配置监控代理，并开始收集自动选择的 Python 和 Python 应用程序性能指标。除了关键的 Python 配置、性能和可用性指标之外，Instana 还派生并测试顶级关键性能指标 (KPI)，实时提醒用户任何服务问题。

作为 Instana 的 Python 监控的一部分，自动收集的指标示例：

  • GC 活动
  • 环境切换
  • 线程

有关运行时和配置指标的完整列表，请参阅 Python 传感器文档

Instana 跟踪所有 Python 配置更改，并将其显示在时间线上，使用户能够跟踪潜在事件的进展。由于环境对于解决问题至关重要，尤其是在过去，所以 Instana 会存储更改事件数据，以防它们在以后的问题中变得相关。
Python 跟踪

Instana 的 Python 监控传感器，会执行应用程序跟踪和运行时监控。利用 OpenTracing API，开发人员可以轻松地将 Instana 跟踪集成到其他系统中。只需使用“pip install instana”安装软件包，设置环境变量，然后就可以开始了。

Instana Python 应用程序监控开箱即用，包含大量默认运行时指标，包括：

  • GC 活动
  • 内存使用情况
  • 线程
  • 花费的时间
  • 页面调度
  • I/O
  • 活动
  • 环境切换

Instana 的 Python 集成非常广泛：允许您使用“trace.type:python”或“entity.type:python”搜索 Python 应用程序和跟踪。Python 支持分布式跟踪，它将自动将跟踪调用与其他支持的语言集成和组合。

通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序性能管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，以及它们与基础架构中其他组件的关系。

有关 Python 应用程序跟踪的更多详细信息，请参阅 Github 上的 Instana 开源 Python Tracer （链接位于 ibm.com 外部）。
Python 网络监控传感器安装：入门

准备好开始了吗？首先，您需要一个 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从 Instana 入门指南开始。

 Instana 试用版 Instana 入门指南