Instana 代理 针对 Tanzu 打包为窗格，可在整个 Tanzu 基础上自动部署和管理 Instana 代理。Instana 窗格已集成到 Tanzu 配置机制中。当生成新虚拟机或配置新服务时，会在其上自动安装 Instana 代理。当部署到基础中时，Instana 可自动提供容器、基础设施和应用程序级别的可见性，利用其 动态图 后端模型将数据组织成上下文丰富的依赖关系。Instana 代理提供：