监控基于 VMware Tanzu（前身为 Pivotal Cloud Foundry）的微服务应用程序需要了解应用程序堆栈的每一层。Instana 可自动完成管理容器化应用程序的整个过程 ，包括自动发现所有应用程序组件、平台、容器和服务。一旦安装到 Tanzu 基础中，Instana 将自动发现所有 Diego 单元和 Garden 容器，为每个应用程序组件部署监控传感器，映射应用程序依赖项，并开始监控全栈应用程序性能，通常无需您付出任何努力。
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据 VMware Tanzu （链接位于 ibm.com 外部）网站称，Tanzu 是运行企业应用程序的统一多云平台。Tanzu 让您能够在安全、可靠的平台上交付定制软件，并改变企业的营运方式。Tanzu 的各个部分协同工作，以协调整个微服务环境。Tanzu 云控制器指示 Diego Brain 协调各个 Diego 单元并启动构建、暂存和运行应用程序的流程。
Instana 代理 针对 Tanzu 打包为窗格，可在整个 Tanzu 基础上自动部署和管理 Instana 代理。Instana 窗格已集成到 Tanzu 配置机制中。当生成新虚拟机或配置新服务时，会在其上自动安装 Instana 代理。当部署到基础中时，Instana 可自动提供容器、基础设施和应用程序级别的可见性，利用其 动态图 后端模型将数据组织成上下文丰富的依赖关系。Instana 代理提供：
借助 Instana 的自动连续发现、依赖关系映射、指标监控、分布式跟踪、异常检测和全数据集分析，您始终可以了解 Tanzu 基础中发生的情况。Instana 对质量的即时、准确理解能让您更快地交付质量更高的软件。
要开始使用，您需要一个 Instana 帐户。如果您已有账户，请按照下面的 Tanzu 安装说明进行操作。如果没有，您仍然可以通过免费试用帐户了解 Tanzu 窗格的 Instana 微服务应用程序监控如何运行。立即注册免费试用 Instana，然后按照下面的安装说明进行操作即可 。在 OpsManager 中安装 Instana 微服务应用程序监控窗格