PHP: Hypertext Processor （链接位于 ibm.com 外部） 是一种双重用途的服务器端语言，用于 Web 开发和通用编程。无论是嵌入 HTML 中还是为 Web 模板提供支持，PHP 都是一种极其普遍的语言，几乎用于所有类型的连接到互联网的应用程序。因此，PHP 监控是 Instana 的 AI 支持的基础架构和应用程序监控解决方案的重要组成部分，用于集成和监控利用 PHP 及其解释器模块的应用程序。

与所有支持的技术一样，Instana 将自动检测受监控系统上的 PHP 组件（例如 PHP-CGI 和 PHP-FPM），并部署正确的传感器，无需用户进行配置。