PHP: Hypertext Processor （链接位于 ibm.com 外部） 是一种双重用途的服务器端语言，用于 Web 开发和通用编程。无论是嵌入 HTML 中还是为 Web 模板提供支持，PHP 都是一种极其普遍的语言，几乎用于所有类型的连接到互联网的应用程序。因此，PHP 监控是 Instana 的 AI 支持的基础架构和应用程序监控解决方案的重要组成部分，用于集成和监控利用 PHP 及其解释器模块的应用程序。
与所有支持的技术一样，Instana 将自动检测受监控系统上的 PHP 组件（例如 PHP-CGI 和 PHP-FPM），并部署正确的传感器，无需用户进行配置。
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作为监控解决方案，Instana 收集特定于所支持技术的应用程序性能的某些指标。在自动检测受监控应用程序上的 PHP 后，Instana 将立即开始将这些指标发送回其编排工具，即动态图。这反过来将在 UI 中显示 PHP 服务，并将遵守用户配置的任何指标范围的通知规则。Instana 收集的一些 PHP 性能指标包括：
有关更多详细信息，请参阅 Instana 的 PHP 传感器文档页面 。