Oracle OKE 监控
Kubernetes 图标
什么是 Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE)？

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE)（ibm.com 外部链接）是由 Oracle 提供的托管 Kubernetes 集群（IAAS – 基础架构即服务），可与其他 Oracle Cloud 产品高度集成。与 Google Kubernetes Engine、Red Hat OpenShift 或 Azure AKS 等其他 Kubernetes 引擎一样，Instana 全面的 OKE 监控包括监控 Kubernetes 系统、精心编排的容器、基础架构以及在 OKE 中运行的应用程序的功能。

为了帮助优化 OKE 应用程序性能并自动执行性能管理工作流程，Instana 的自动 Kubernetes 监控（ibm.com 外部链接）不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

  • 发现 Kubernetes 节点和部署的服务
  • 自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码
  • 自动映射应用程序、服务、容器、Kubernetes 集群以及实体或虚拟主机之间的依赖关系
  • 跟踪所有系统和服务的全部端到端请求
  • 监控应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况

对 Oracle 提供的 Kubernetes 基础架构进行全面监控需要观测虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Oracle Container Engine for Kubernetes，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会立即自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，配置必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。无需重新启动。Instana 还会自动确定 OKE 集群的运行状况。
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监控 Oracle Container Engine for Kubernetes 性能

部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后自动部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控（ibm.com 外部链接）传感器。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 OKE 集群运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监控操作。

借助人工智能 (AI) 和精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。一旦发生故障，Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
Oracle Container Engine for Kubernetes 配置监控

除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监控传感器还收集 Kubernetes、Pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。

所有 Kubernetes 性能和配置信息会汇总到同一个监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。

OKE 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。

 
Oracle Container Engine for Kubernetes 监控数据

Instana 的 OKE 监控包括四类数据：集群数据、部署信息、Pod 测量、节点测量

如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅 Instana Kubernetes 引擎管理文档

集群数据

  • KPI
  • 节点数量
  • Pod 分配
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • Pod（正在运行／已分配／待处理）
  • Pod 容量
  • 副本（可用／需要）
  • 包含 KPI 的节点列表
  • 包含 KPI 的部署列表
  • 部件状态

节点测量

  • KPI
  • Pod 分配
  • Pod 容量
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • 条件
  • 标签
  • pod 列表

Pod 测量

  • KPI
  • 阶段
  • 重新启动
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 条件
  • 标签
  • 容器列表（启动／重新启动）

部署信息

  • 条件
  • 标签
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • Pod（可用／需要）
  • Pod（待处理／就绪／未计划／未就绪）
  • 待定阶段持续时间
Instana 代理程序安装：入门指南

准备好开始了吗？首先需要一个 Instana 试用版或帐户（ibm.com 外部链接）。已经有了？最好从 Instana 入门指南开始。

 Instana 试用版或帐户 Instana 入门指南。