Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE)（ibm.com 外部链接）是由 Oracle 提供的托管 Kubernetes 集群（IAAS – 基础架构即服务），可与其他 Oracle Cloud 产品高度集成。与 Google Kubernetes Engine、Red Hat OpenShift 或 Azure AKS 等其他 Kubernetes 引擎一样，Instana 全面的 OKE 监控包括监控 Kubernetes 系统、精心编排的容器、基础架构以及在 OKE 中运行的应用程序的功能。

为了帮助优化 OKE 应用程序性能并自动执行性能管理工作流程，Instana 的自动 Kubernetes 监控（ibm.com 外部链接）不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

发现 Kubernetes 节点和部署的服务

自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码

自动映射应用程序、服务、容器、Kubernetes 集群以及实体或虚拟主机之间的依赖关系

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

监控应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况

对 Oracle 提供的 Kubernetes 基础架构进行全面监控需要观测虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Oracle Container Engine for Kubernetes，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会立即自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，配置必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。无需重新启动。Instana 还会自动确定 OKE 集群的运行状况。