Database 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。Oracle Database（ibm.com 外部链接）是由 Oracle Corporation 开发的常用关系数据库系统。最新一代的 Oracle Database 可在本地、Oracle 云或混合云环境中使用。Instana 的基础架构和应用程序监控解决方案随附开箱即用的 Oracle Database 监控。
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Oracle Database 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。
Instana 代理程序部署到包含 Oracle Database 的基础架构后，会自动检测该技术，但 Instana 碍于许可原因（因为除了 Oracle 之外，任何人均不得分发驱动程序 JAR 文件）无法提供 Oracle 自动监控。下载并放置驱动程序 JAR 文件后，唯一需要的进一步设置是提供凭证，并设置数据库权限以存取 Oracle Database 监控信息。
Instana 部署其 Oracle Database 监控后，会立即规划 Oracle Database 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：
收集的一些示例指标包括：
完整列表请参见 Instana Oracle Database 监控文档。
Instana 跟踪 Oracle Database 关键性能指标，以推断受监控环境中 Oracle Database 运行状况状态。Instana 的动态图中包含了判断 Oracle Database 问题根本原因所需的上下文信息。
Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：
如果 Oracle Database 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。